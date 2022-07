St. Pöltner Bezirks-ÖVP präsentiert Kandidaten für Landtagswahl

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

„Der Bezirksparteivorstand der Volkspartei im Bezirk St. Pölten hat einstimmig die 15 Kandidatinnen und Kandidaten für die Bezirksliste nominiert“, informiert Bezirksparteiobmann Fritz Ofenauer. Die genaue Reihung wird im Herbst festgelegt. Im Team befinden sich sechs Frauen. Das Durchschnittsalter beträgt 43 Jahre.

Aus der Stadtgemeinde Neulengbach steht Finanzstadtrat Florian Steinwendtner auf der Liste. Er betont: „Ich würde gern die Stimme für die Region sein, die Martin Michalitsch in den vergangenen drei Jahrzehnten war.“ Nachdem Martin Michalitsch wie berichtet nicht mehr zur Landtagswahl antritt ist für Steinwendtner klar, dass aus der Region Wienerwald wieder ein starkes Zeichen gesetzt werden müsse: „Haben doch alle in der Region durch die guten Kontakte von Martin partizipiert.“

Bereits Ende April wurde im Neulengbacher Stadtparteivorstand einstimmig der Beschluss für Steinwendtners Nominierung gefasst. „Es freut mich besonders, dass wir in Neulengbach eine Einigkeit aller Bünde der Volkspartei zeigen konnten und mich aus Neulengbach alle Teilorganisationen unterstützen“, so der 41-jährige Jurist.

Aus der Region Wienerwald kandidieren weiters Johannes Maschl aus Eichgraben und Irene Schmatz aus Maria Anzbach für die Landtagswahl, die voraussichtlich Anfang 2023 stattfindet. Mit dem Wahlkampf will die ÖVP noch nicht starten.

„Wir wollen den Sommer nützen, um die Anliegen in unserem Bezirk aufzunehmen. Wir wollen unseren Bezirk bestmöglich vertreten, das tun, was die Bevölkerung von uns erwartet – Streit gehört sicher nicht dazu“, betont Fritz Ofenauer. Die politischen Herausforderungen seien mit Krieg in Europa, Unsicherheit durch Corona und Auswirkungen der Teuerung so groß wie selten zuvor.

