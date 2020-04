Alle Hände voll zu tun haben die Mitglieder der Musikvereine Jahr für Jahr im Frühling: Eigene Konzerte, Erstkommunion, Florianifeiern, Jubiläen und vieles mehr stehen da immer an und werden musikalisch gestaltet. In Zeiten von Corona sieht die Sache aber ganz anders aus. Denn auch bei den Musikern herrscht (öffentlicher) Stillstand. Proben, Treffen sowie Marschmusik- und Konzertbewerbe sind abgesagt, wie auch der niederösterreichische Blasmusikverband verlautbart hat: „Bis auf Weiteres sind alle Zusammenkünfte, Proben, Sitzungen, Veranstaltungen etc. in den Vereinen untersagt! Es geht um unsere Gesundheit und unsere Sicherheit, so können wir die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen.“

Daran halten sich natürlich auch die Musikvereine in der Region. So hat etwa auch die Trachtenmusik Kirchstetten ihr diesjähriges Frühlingskonzert, das an zwei Tagen stattfinden hätte sollen, abgesagt. Als Erinnerung wurden von den Musikern Fotos gesammelt, zu einer Collage zusammengestellt und in den sozialen Medien veröffentlicht. „Unsere Kontakte wurden auf Null heruntergefahren“, berichtet etwa Vereinsobmann Johannes Hölzl. Damit fallen auch die wöchentlichen Proben weg. „Wir motivieren uns untereinander, dass wir zu Hause üben“, berichtet Johannes Hölzl. Er hofft jedenfalls, dass im August dann das Musikfest und im Herbst das Herbstkonzert abgehalten werden können.

Virtuelle Proben schwer durchführbar

„Alles auf Eis gelegt“, ist auch beim Musikverein Neulengbach-Asperhofen mit Obmann Elmo Bischoff. Gemeinsame Proben und Auftritte sind nicht möglich, auch nicht virtuell. „Das schaut einfacher aus, als es ist. Mit 35 Leuten ist das nicht durchführbar“, berichtet Bischoff. Musikalische Familien würden miteinander spielen, ansonsten übe jeder für sich zu Hause. Und Hubert Feiertag vom Musikverein Altlengbach erklärt: „Virtuelle Proben sind eine nette Idee, aber nicht so einfach, da die Töne zeitversetzt sind.“

Die Musiker des Musikvereins Maria Anzbach-Eichgraben hingegen nutzen die digitalen Möglichkeiten, wie Obmann Peter Siglreithmaier berichtet: „Wir haben unsere Probe auf Skype verlegt, und der Kapellmeister hat sich der Reihe nach aktuelle Stücke vorspielen lassen.“ Zudem seien die Musiker eingeladen, etwas zu spielen, aufzunehmen und auf die Plattform des Musikvereins zu stellen. Nach Ostern sei geplant, dass mit einem Videokonferenz-Programm ein ganzes Register gemeinsam probe. Zudem solle jeder ein beliebtes Stück einspielen, dass dann von der Technik-Crew zusammengefügt werde.

Wie es um die mittlerweile traditionelle Probe in der vorletzten Ferienwoche im Jufa-Heim in Annaberg gemeinsam mit dem Jugendblasorchester der Musikschule Maria Anzbach-Eichgraben steht, kann er noch nicht sagen: „Auch darum zittern wir, keiner kann sagen, was dann sein wird.“

„April und Mai sind für uns sehr starke Monate mit vielen Auftritten“

Zugleich spricht Hubert Feiertag vom Musikverein Altlengbach den Entfall der Gagen durch die Absagen der Veranstaltungen an, der natürlich alle Vereine betrifft. „April und Mai sind für uns sehr starke Monate mit vielen Auftritten“, so Feiertag. Heuer stünden auch einige Jubiläen an, wie etwa die 140-Jahr-Feier der Feuerwehr Altlengbach sowie in Hochstraß (Auch hier ist Feiertag Musikvereinsmitglied) und Klausen-Leopoldsdorf. „So viel Zeit zu Hause sind wir gar nicht gewöhnt“, so Feiertag. Aber Peter Siglreithmaier vom Musikverein Maria-Anzbach-Eichgraben ist sich sicher: „Irgendwann ist der Tag des ersten Auftritts danach. Und das werden wir genießen wie nie zuvor.“