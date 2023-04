Trockenheit: Regen ist dringend nötig

Obwohl es am Sonntag einiges an Regen gegeben hat, und man bei dichter Bewölkung rasch das Gefühl hat, es hätte genügend geregnet, ist das absolut nicht so. Der Regen ist immer ein Segen. „Mindestens eine Woche Landregen wäre schön“, stellt Anton Kaiblinger, Obmann der Bauernkammer St. Pölten, fest. Besonders die Winterungen Weizen, Triticale und Gerste litten schon sehr unter der Trockenheit, aber auch die im Frühjahr angebauten Getreide sollten immer wieder durch Niederschlag „gegossen“ werden. Schließlich soll die Bevölkerung mit Lebensmitteln gut versorgt sein, das gelingt aber nur, wenn auch das Wetter ganzes Jahr mitspielt. Der Bauernkammerobmann berichtet, dass bei Trockenheit auch die Ungezieferplage zunehme, angefangen vom Borkenkäfer im Wald, der trockene Rinde liebt und sich damit öfter als normal vermehrt, bis hin zum Rüsselkäfer, der den jungen Rübenpflanzen binnen weniger Tage den Garaus macht.

Irene Schmatz betreibt eine Landwirtschaft mit Milchvieh in Maria Anzbach. „Wir sehen massive Auswirkungen“, sagt sie, „alle Getreidearten, die wir im Herbst gesät haben, standen bereits massiv unter Druck.“ Auch im Grünland fehlte der Regen: „Der Bewuchs ist nicht so, wie es um diese Zeit üblich ist.“

So wie sie ist auch Michael Göschelbauer besorgt. Der Bezirksbauernratsobmann, Obmann des Lagerhauses Tulln-Neulengbach sowie Landwirt in Altlengbach berichtet: „Der Regen rund ums Wochenende war für den Aufgang der Frühjahrssaat ungeheuer wichtig.“ Damit sich der Boden aber wieder mit Wasser vollsaugen kann und der Grundwasserspiegel nicht sinkt, sei weiterer ergiebiger Regen ungeheuer wichtig, sagt er. Die Trockenheit stellt auch für den Wald ein großes Problem dar: „Es ist eine Katastrophe, weil es bereits im vergangenen Herbst sehr trocken war und es auch im Winter kaum Niederschlag gegeben hat“, sagt Michael Kuhrn, der im Vorjahr den Staatspreis für klimaangepasste Waldbewirtschaftung bekommen hat. Besonders Fichte und Kiefern auf schlechteren Standorten werfen bereits die alten, robusten Nadeljahrgänge ab, was bei anhaltender Trockenheit zum kompletten Absterben der Bäume führen kann. In den nächsten Tagen und Wochen treiben die Bäume aus und benötigen für die Knospen-, Blatt- und Nadelbildung viel Wasser. „150 Liter Regen pro Quadratmeter über mehrere Tage verteilt wäre jetzt dringend notwendig“, rechnet der Innermanzinger Waldexperte vor.

Auch die Gefahr eines Waldbrandes steigt

Mit trockenem Waldboden wächst auch die Waldbrandgefahr: „Feuerwehren sind auf Waldbrände vorbereitet: Neben den bewährten Katastrophenhilfsdienst-Einheiten gibt es zusätzlich landesweit einen eigenen Sonderdienst für Waldbrand“, erklärt Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder (Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ausbruch von Waldbränden siehe Infobox).

Um der bei zu wenig Regen drohendenden Wasserknappheit vorzubeugen ist die Stadtgemeinde Neulengbach bemüht, geht mit dem „Lebensmittel Wasser“ behutsam um und versucht, jegliche Verschwendung zu vermeiden. „Durch unser vorbildliches Management der Wassermeister beobachten wir täglich die Brunnenstände unserer vier großen Brunnen an sechs Messstellen und führen Aufzeichnungen“, berichtet Bürgermeister Jürgen Rummel. Die beiden Hochbehälter am Kleebühel und Dreiföhren sind die Wasserpuffer der Gemeinde und versorgen alle Haushalte. Erklärtes Ziel sei es, Engpässe abzudecken und die Bevölkerung auf sorgsamen Umgang mit Trinkwasser hinzuweisen, so Jürgen Rummel.

