Waldbrandgefahr: Feuerwehren sind gefordert

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

„Ich kann mich nicht erinnern, dass wir im März schon einmal so eine Situation gehabt hätten“, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder angesichts der extremen Trockenheit: „Die Böden sind einen halben bis dreiviertel Meter durchgetrocknet. Eine weggeworfene Zigarette kann ein Feuerinferno auslösen.“

Die Waldbrandverordnung ist bereits seit 15. März in Kraft. „Man muss für das Thema sensibilisieren. Das Wichtigste ist, dass man vorsichtig ist, keine Zigaretten wegschmeißt und schon gar nicht ein Feuer anzündet“, betont Bezirkshauptmann Josef Kronister. Bei Verstößen gegen die Verordnung drohen Verwaltungsstrafen bis zu 7.270 Euro. „Wenn es zu einem Brand kommt, kann es auch ein Gerichtsdelikt werden“, so der Bezirkshauptmann.

„Ich kann mich nicht erinnern, dass wir im März schon einmal so eine Situation gehabt hätten“

Im Jahr 2020 gab es 35 Waldbrände, 2021 waren es schon 65. Heuer hat es bereits 17 Mal in Wäldern des Bezirks gebrannt. Die Feuerwehren sind gerüstet: „Das Glück ist, dass wir im Bezirk die notwendige Anzahl an Tanklöschfahrzeugen und Mannschaft haben. Bis jetzt ist es uns gelungen, jeden Waldbrand relativ rasch in den Griff zu bekommen“, hält Georg Schröder fest.

Vor zwei Jahren wurde in Niederösterreich mit dem Aufbau eines „Waldbrand-Sonderdienstes“ begonnen. 600 Frauen und Männer sollen die Spezialausbildung erhalten. Für einen Waldbrand-Einsatz benötigen die Löschtrupps eine spezielle Ausrüstung: „Sie haben eine leichtere, brandhemmende Bekleidung, leichtere Helme und auch spezielles Schuhwerk“, informiert der Feuerwehr-Bezirkschef. Auch in Fahrzeuge mit spezieller Ausrüstung und geschütztem Fahrgastraum wird investiert. Ein spezielles Tanklöschfahrzeug, das für Waldbrände geeignet ist, steht seit Dezember bei der Feuerwehr Neustift-Innermanzing. Einsätze gab es bis dato noch nicht. „Wir sind noch nicht angefordert worden“, informiert Kommandant Martin Kugelberger. In seiner Mannschaft haben bereits zehn Leute die Ausbildung für den Sonderdienst Waldbrand absolviert.

Die Feuerwehren Untergrafendorf und Weinburg bekommen Rollcontainer mit spezieller Ausrüstung. Im Bezirk St. Pölten gibt es heuer erstmalig eine Grundausbildung für Flur- und Waldbrandbekämpfung, die 60 Kameraden absolvieren. Zwei Theorie-Module sind abgeschlossen, im Herbst erfolgt die Ausbildung in der Praxis.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.