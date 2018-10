„Es sind einfach viel zu viele Wildschweine da“, sagt Johann Hickelsberger aus Gamesreith bei St. Christophen. Diese richten enorme Flurschäden an, die laut Jagdausschussobmann jedes Jahr früher auftreten: „Früher haben die Wildschweine erst im November Schäden auf Grünland angerichtet, jetzt ist das bereits ab Ende August der Fall.“ Drei Mal ist das Schwarzwild bereits in Rudeln über seine Wiesengrundstücke gezogen und hat diese großflächig durchwühlt. Die vielen Tiere gebe es einerseits durch die milden Winter, mutmaßt Hickelsberger, „aber auch wegen dem reichen Fressangebot. Heuer gibt es viele Eicheln.“

Schäden immer früher im Jahr

Auch auf den Wiesen von Friedrich Prammer hat das Schwarzwild bereits gewühlt. „Die Jägerschaft versucht alles mögliche, um diesem Problem anzukommen. Allerdings sind die Schweine sehr gescheit und durch viele Schwammerlsucher und Mitbenützer des Waldes noch viel vorsichtiger geworden“, stellt Prammer fest.

Das Bejagen der Tiere sei in manchen Gebieten recht schwierig, sagt der St. Christophener Jäger Christian Matzinger. Die Wildschweine seien in seinem Jagdgebiet vorwiegend auf Durchzug. „Ihre Einstände befinden sich in Gebieten von Ollersbach und auch im Bereich Wurzwall“, berichtet er. Gejagt wird großteils bei Nacht. „Ein altes Jägersprichwort besagt, dass es 40 Stunden braucht, um eine Sau zur Strecke zu bringen, in Wirklichkeit sind wir bis zu 60 Stunden beschäftigt, ein einziges Schwein zu erlegen“, weiß Matzinger.

„Bei uns fehlt der Wald, wo sich die Tiere zum Schutz aufhalten.“

Im Bereich Umsee hielten sich die Schäden bislang in Grenzen, berichtet Landwirt und Jäger Joe Kaiblinger: „Bei uns fehlt der Wald, wo sich die Tiere zum Schutz aufhalten.“ Auch im Bereich Johannesberg und Grabensee ist das Schwarzwild zurzeit etwas weniger präsent, weiß Hannes Steinböck: „Anscheinend gibt es in den Wäldern genug Äsung. Und die Milchreife beim Mais war heuer durch die Hitze sehr kurz, diese Zeit dürften die Schweine versäumt haben.“ Im trockenen Maisfeld halte sich das Schwarzwild eher ungern auf, um durch das Rascheln der Blätter nicht auf sich aufmerksam zu machen, sagt der Paislinger Bauer und Jäger, der die konsequente Bejagung auch als Grund für das kleinere Schadensausmaß in seinem Gebiet angibt.

Laut Bezirksbauernkammer-Obmann Anton Hieger wurden „bis jetzt noch keine übermäßigen Schäden gemeldet.“ Er vermutet, dass das heurige Überangebot an Eichensamen und Bucheckerln die Wildschweine noch in den Wäldern hält, aber „das kann sich schnell ändern, wenn es die Tiere plötzlich auf tierisches Eiweiß abgesehen haben und Wiesen auf der Suche nach Engerlingen umgraben.“

Die Jägerschaft sei um konsequentes Bejagen bemüht, um den Bestand möglichst kurz zu halten, sagt Bezirksjägermeister Johannes Schiesser, der auf viele Ansitzjagden und Riegeljagden verweist. „Bei Bedarf veranstalten Jagdleiter auch revierübergreifende Riegeljagden.“

Das wichtigste im Kampf gegen Schwarzwild sei jedenfalls die Zusammenarbeit von Landwirten und Jägern, sagt Landwirt Hannes Steinböck, „denn nur durch Zussammenarbeit können Natur und Jagd gut miteinander funktionieren.“