Workshops für Jugendliche starten jetzt

Beim Leader-Jugend-Projekt kommen die jungen Menschen der Region jetzt noch einmal zu Wort, und zwar im direkten Austausch bei Workshops. „Die Jugendlichen sollen frei sprechen können, ohne ihre Eltern“, hält Christina Gassner von der Leaderregion Elsbeere Wienerwald fest.

Wie berichtet bemüht sich die Region um Verbesserungen für die Jugendlichen. In einer Online-Umfrage wurden die Sorgen und Wünsche der jungen Generation erhoben. Über 1.500 Personen haben sich an der Umfrage beteiligt. Was vielen Jugendlichen fehlt, sind Freizeitangebote in den Gemeinden und Räumlichkeiten zum Zusammenkommen.

Nach einer ersten Workshop-Runde im Herbst mit Personen, die viel mit Jugendlichen zu tun haben, starten jetzt im März die Workshops mit den Jugendlichen. Sechs Termine für die 13 Gemeinden wurden jetzt einmal festgelegt. Jeweils drei aufeinander aufbauende Workshops wird es geben. Bei der Umfrage hatten 370 Jugendliche angegeben, dass sie mitarbeiten wollen. Ende Juni sollen die Workshops abgeschlossen sein, dann soll der erste Förder-Call für die Umsetzung von Projekten eröffnet werden, kündigt Leader-Managerin Christina Gassner an.

