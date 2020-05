Die Hochzeit soll der schönste Tag im Leben des Brautpaares sein, gemeinsam mit vielen Gästen wird gefeiert, getanzt und gelacht. 2020 finden Hochzeiten allerdings unter anderen Bedingungen statt. Waren im April überhaupt nur Trauungen mit insgesamt fünf Personen erlaubt, so sind es ab Mai zehn Personen, die inklusive Standesbeamtem anwesend sein dürfen.

„Alle April-Trauungen wurden verschoben. Größere Hochzeiten gleich auf 2021 verlegt“, weiß die Purkersdorfer Standesbeamtin Josefine Stanek. Jetzt würde aber langsam wieder Fahrt aufkommen, im Mai, Juni und Juli sind einige Vermählungen vorgesehen. Der Trauungssaal wurde dafür adaptiert. Nur zehn Sessel befinden sich darin und eine Plexiglaswand wurde angebracht. „Wir versuchen, es den Brautpaaren so schön wie möglich zu machen“, sagt Stanek. Sie war mit „ihren“ Brautpaaren in regelmäßigem Kontakt. „Sie sind zwar traurig aber auch verständnisvoll“, so die Standesbeamtin, die sogar eine eigene Maske mit Eheringen und Herzerln hat. Was Stanek sicher weiß: „Es werden alle ‚ja‘ sagen“, schmunzelt sie. 60 bis 70 Hochzeiten werden pro Jahr in Purkersdorf durchgeführt.

Brautpaare warten ab

Weit über 100 Trauungen sind es in Pressbaum jährlich. „Heuer hat ein Drittel der Brautpaare bereits abgesagt, und ich denke, es werden bis zu 50 Prozent werden“, weiß Evelyn Hofecker vom Pressbaumer Standesamt. Vieles sei offen, die Leute seien verunsichert. „Das Telefon läuft heiß“, sagt Hofecker. Mit nur insgesamt zehn Personen heiraten, das wollen die wenigsten. Diese Vorschrift gilt vorerst bis Ende Juni. „Viele Brautpaare warten auch ab, welche neuen Regelungen es gibt“, teilt Hofecker mit. Es sei allerdings schwierig, denn nach der Trauung gemeinsam in ein Lokal zu gehen sei nur schwer möglich.

Im April hat es in Pressbaum nur ganz wenige Hochzeiten gegeben. Auch in Gablitz waren es nur eine Handvoll. „Die meisten Brautpaare verschieben ihre Trauung“, erklärt Regina Stroißmüller vom Gablitzer Standesamt. „Außer sie sind so verliebt, dass sie auch allein heiraten, viele wollen aber nach der Trauung ‚ordentlich‘ Essen gehen“, weiß Stroißmüller. Derzeit sei man am Koordinieren. „Wir nehmen auch keine neuen Hochzeiten dazu. Obwohl viele Wiener bei uns anrufen, die gerne heiraten wollen, aber wir müssen erstmal die Termine der eigenen Leute umschichten“, erklärt sie.

Pro Jahr werden in Gablitz zirka 30 Trauungen durchgeführt. Diese Zahl ist stark zurückgegangen, da vor einigen Jahren die beliebte Location – der Schlosspark Mauerbach – für Trauungen weggefallen sei.