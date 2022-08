Strahlenalarm durch Windeln? Anzbacher Hinweis zur Abfallentsorgung

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

Ein auf den ersten Anschein ungewöhnlicher Hinweis findet sich momentan auf einigen Gemeindehomepages, so etwa auch auf der Maria Anzbacher Website: Wer Windeln von Krebspatientinnen und -patienten entsorgt, möge diese bitte zwei Wochen zu Hause lagern. Sonst lösen sie bei der Entsorgung Strahlenalarm aus.

Strahlung in Ausscheidung durch einige Krebsmedikamente

Der Restmüll der Haushalte in der Region wird in der Müllverbrennungsanlage Dürnrohr thermisch verwertet. Bei der Einfahrt wird aber zunächst einmal die Radioaktivität des Abfalls gemessen.

Viele Krebsmedikamente reichern die Ausscheidungen mit Strahlung an. Tragen die Patientinnen und Patienten dann Windeln, sind diese verstrahlt. Zum Glück klingt die Strahlung aber schnell ab.

Das Problem: „Pro Einsatz kostet uns ein Strahlenalarm 3.000 bis 5.000 Euro“, sagt GVU-Amtsleiter Johann Freiler. Denn der Lkw müsse sicher abgestellt und Fachpersonal sowie Sachverständige müssen angefordert werden.

„Bei uns ist auch schon eine Decke gelandet, in die waren radioaktive Fäden eingewebt.“ Freiler berichtet, dass auch Hausrat der Großeltern Radioaktives birgt

Gemessen werde der Strahlengehalt ursprünglich deswegen, weil auch Müll aus Krankenhäusern angeliefert wird. Aber Haushaltsmüll ist überraschend oft radioaktiv, sagt Freiler. „Wir hatten einen US-amerikanischen Militärkompass aus der Zeit zwischen 1945 und 1955. Der hat gestrahlt.“

Oft werde der Hausrat der Großeltern ausgemistet und so komme Radioaktives in den Müll. „Bei uns ist auch schon eine Decke gelandet, in die waren radioaktive Fäden eingewebt.“ Denn Anfang des 20. Jahrhunderts wussten die Menschen nicht, wie gefährlich diese Strahlung war, und setzten sie sogar Kosmetik bei. „Da ist noch einiges im Umlauf“, so Freiler.

Manchmal sind aber auch moderne Gegenstände radioaktiv und verstrahlen den Müll: „Das kommt dann aus Chemiebaukästen oder es handelt sich um gewisse Sensoren.“

