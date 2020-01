„Das Bekenntnis zu Klima- und Umweltschutz sowie der Ausbau des öffentlichen Verkehrs sind sicherlich begrüßenswert. Leider verliert sich das Regierungsprogramm trotz 330 Seiten oftmals in Überschriften. Vor lauter Unterausschüssen, Arbeitsgruppen und Task Forces bleiben kaum konkrete Ergebnisse greifbar. Allgemein zeigt sich am Übereinkommen deutlich, wie sehr die Grünen in diese Regierung wollten. Mich überrascht, dass die Grünen Passagen akzeptieren, die laut Experten eindeutig der Menschenrechtskonvention widersprechen. Da wurden einige Grundsätze über Bord geworfen.“

Bürgermeister Matthias Stadler, Bezirksparteivorsitzender SPÖ

„Ich gebe der neuen Koalition sehr gute Chancen, die Zeit ist und war reif für Türkis-Grün, beide waren Wahlgewinner nach der letzten Nationalratswahl und es gibt in einigen Bundesländern schon erfolgreiche Koalitionen. In meiner Heimatgemeinde Eichgraben funktioniert seit fünf Jahren die Zusammenarbeit gut. Für die Region erwarte ich mir einen massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Auch ein Überdenken des S 34-Projekts, gegen das die Grünen im Bezirk schon lange protestieren, erwarte ich mir.“

Michael Pinnow, Bezirkssprecher der Grünen

„Die Verhandlungen waren schwierig. Aber man hat nicht nach schwachen Kompromissen gesucht. Es wurde umgesetzt, wofür die ÖVP steht, und dazugekommen ist der Umweltaspekt. Dass man ein Programm zustande gebracht hat, ist der erste Schritt gewesen. Jetzt ist es wichtig, wie die Pläne in die Praxis umgesetzt werden. Der Prozess hat vielversprechend begonnen, und ich hoffe, dass er in der Praxis partnerschaftlich gelebt wird. Der geplante Ausbau des öffentlichen Verkehrs und das Öffi-Ticket sind für die Menschen in der Region positiv.“

Martin Michalitsch, Landtagsabgeordneter ÖVP

„Ich habe damit gerechnet, dass es eine türkis-grüne Koalition geben wird. Ich sehe das neutral. Ich wünsche den beiden Parteien, dass sie gut zusammenarbeiten. Und ich traue ihnen zu, dass sie ein praxistaugliches Programm gemacht haben.“

Michael Göschelbauer, VP-Bürgermeister, Altlengbach

„Gleich nach der Wahl habe ich mir eine Zusammenarbeit nicht vorstellen können, aber nachdem sich die Parteien gut zusammengeredet haben, habe ich mit dieser Koalition gerechnet. Die grüne Handschrift ist vielversprechend. Manches ist grün und kaum zu glauben. Umgekehrt ist es kaum zu glauben, dass die Grünen bei manchen Punkten zugestimmt haben.“

Barbara Löffler, Grüne Stadträtin, Neulengbach

„Werner Kogler hat bereits angekündigt, was alles teurer werden soll, vom Autofahren übers Fliegen bis hin zum Heizen. Die grüne Jugend rebelliert und will Sebastian Kurz absetzen. Und Leonore Gewessler zur Verkehrsministerin zu machen, ist für mich, als würde man einen Veganer zum Direktor einer Fleischfabrik machen. Man wird sehen. Nach den bisherigen Ankündigungen schwant mir nichts Gutes für unsere Bevölkerung.“

Erich Königsberger, Bezirksparteiobmann St. Pölten (Land), FPÖ

„Wir sind froh, dass es wieder eine Regierung gibt, die bereit ist, Reformen anzugehen. Aber im Programm finden sich viele Überschriften und wenig Konkretes. Ich finde gut, dass es Absichtserklärungen im Bereich Klima gibt. Dass die Themen Pension und Bildung fast komplett ausgelassen werden, ist bedauerlich. Es wirkt wie eine ÖVP Regierung mit grünen Akzenten. Im Bereich Menschenrechte scheint es eine Fortführung einer türkis-blauen Politik zu sein. NEOS wollen weiter als Kontrollkraft wirken.“

Clemens Ableidinger, Team NEOS