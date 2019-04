Fünf bis sechs Asylwerber leisten in der Gemeinde Eichgraben gemeinnützige Arbeit. Mit dem Vorstoß von Innenminister Herbert Kickl, den Stundenlohn dafür mit 1,50 Euro zu deckeln kann Eichgrabens Vizebürgermeisterin Elisabeth Götze nicht viel anfangen: „Fünf Euro sind ohnehin schon wenig. Ich halte nichts davon, das noch zu reduzieren. Zum Teil wird anstrengende Arbeit verrichtet, da sind 1,50 Euro nicht angemessen. Das ist menschenverachtend.“ Es sei wichtig, dass Asylwerber die Möglichkeit haben, etwas zum Gemeinwohl beizutragen, das müsse auch irgendwie entlohnt werden. In der Gemeinde habe man gute Erfahrungen mit der Arbeit der Asylwerber gemacht, sagt die Grüne Vizebürgermeisterin.

In Altlengbach ist derzeit ein Asylwerber für die Gemeinde tätig, früher waren es mehr. Flüchtlinge hätten immer wieder gefragt, ob sie etwas tun können, erzählt VP-Ortschef Michael Göschelbauer. Vor allem im Frühjahr sei es der Gemeinde nicht schlecht angestanden, wenn Helfer Pflege- oder Kehrarbeiten im Ort übernommen hätten, so Göschelbauer. „Wir haben sie mit den Bauhofleuten mitgeschickt, das war okay. Und sie nehmen niemandem eine Arbeit weg, im Gegenteil.“ Für den VP-Chef ist der neue Vorschlag ein schwieriges Thema, bei dem es zwei Betrachtungsweisen gibt: „Einerseits sind 1,50 für eine Stunde Arbeit schon sehr wenig: Wir haben kein Problem, ein paar Euro mehr zu zahlen. Andererseits sagt der Staat, der Flüchtling bekommt Quartier und Essen, das kostet uns etwas. Wenn er arbeitet, braucht er nicht mehr verdienen.“

"Fünf bis sechs Euro würde ich für angemessen halten“

In der Stadtgemeinde Neulengbach wurden nie Asylwerber für Remunerantentätigkeiten herangezogen, und zwar „aus einem banalen Grund“, wie VP-Bürgermeister Franz Wohlmuth berichtet: „Es kommen oft Leute aus der Bevölkerung, die sagen, dass sie am Bauhof arbeiten wollen und denen wir absagen müssen. Wenn wir dann jemand anderen arbeiten lassen würden, würde das nicht gut ankommen. Den vom Innenminister vorgeschlagenen Betrag von 1,50 Euro will Wohlmuht nicht kommentieren: „Wir kennen alle Herbert Kickl, er muss die Fahnen der FPÖ in der Regierung hochhalten.“

Der Brand-Laabener Bürgermeister Helmut Lintner nennt einen anderen Grund, warum in seiner Gemeinde keine Asylwerber gemeinnützig tätig sind: „Ich bin selbst Handwerker, und ich bin der Meinung, dass viele der Flüchtlinge nicht qualifiziert für solche Arbeiten sind. Außerdem ist die Sprachbarriere groß. Ich habe in Hainfeld in meinem Haus Asylwerber untergebracht, und dort habe ich diese Erfahrung gemacht- Es funktioniert nicht, das ist das Problem.“

Auch in den vier weiteren Gemeinden der Wienerwald Initiativ Region sind keine Asylwerber beschäftigt. Zu Herbert Kickls Vorstoß gibt es eher negative Äußerungen. Die Maria Anzbacher Ortschefin Karin Winter (VP) findet klare Worte: „1,50 Euro sind meiner Meinung nach eine Frechheit.“ Ganz ähnlich ist die Reaktion der Innermanzinger VP-Bürgermeisterin Irmgard Schibich: „1,50 Euro ist unter jeder Kritik, da brauchen wir nicht reden. Das ist heftig. Das geht gar nicht.“ Auch die Asperhofener VP-Bürgermeisterin Katharina Wolk findet die geplante Reduzierung nicht okay: „Die Menschen arbeiten, um ein Zubrot zu verdienen. Wenn sie keinen Ansporn haben, werden sie nichts tun wollen und herumlungern.“

Auch der Kirchstettener VP-Ortschef findet, dass 1,50 Euro „ein bissl wenig sind. Fünf bis sechs Euro würde ich für angemessen halten.“