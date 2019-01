„Ich sehe die SPÖ nach wie vor im Trend als Partei, die für Gerechtigkeit und sozialen Frieden kämpft. Diese Herausforderungen sind heute genauso aktuell wie vor 130 Jahren“, sagt Beate Raabe-Schasching.

Die Neulengbacher Stadträtin und frühere Nationalratsabgeordnete möchte, dass sozialer Ausgleich so definiert wird, dass jedes Kind in Österreich, egal wo es herkommt, die gleiche Chance auf Bildung und ein selbstbestimmtes Leben erhält, dass jeder Mensch den gleichen kostenfreien Zugang zum Gesundheitssystem hat und niemand sich Sorgen machen muss, dass er im Alter auf der Strecke bleibt. „Da ist genug zu tun“, merkt die SP-Politikerin an. Diese immer noch gültigen Forderungen für alle Menschen in Österreich müssten „neu übersetzt“ und gelebt werden. Verloren habe die Partei dann, wenn sie sich bei Diskussionen über interne Organisation und Vorsitzführung in eine öffentliche Debatte stürze. Harte interne Auseinandersetzungen müssten geführt werden: „Aber als Partei können wir nur wieder gewinnen, wenn wir geeint an unseren Zielen arbeiten und so auch nach außen auftreten. Erneuerung in der Streitkultur wäre also angesagt.“

"Wichtig sei es, Geschlossenheit zu zeigen und die eigene Struktur zu stärken"

In dieselbe Kerbe schlägt der Kirchstettener SP-Vorsitzende Alfred Spiegl: Wichtig sei es, Geschlossenheit zu zeigen und die eigene Struktur zu stärken."„Sich gegenseitig etwas ausrichten bringt nichts. Es ist klug und vernünftig, wenn die Sozialdemokratie zu ihren Wurzeln zurückkehrt“, sagt Spiegl, der seit seinem 15. Lebensjahr Mitglied in der Partei ist und 25 Jahre im Gemeinderat aktiv war. Die Menschen würden darauf warten, dass sie angesprochen werden. „Themen haben wir genug, zum Beispiel die Belastungen für Arbeitnehmer. Vor hundert Jahren wurde um den 8-Stunden-Tag gekämpft, jetzt wird zurückgeschraubt. Wir müssen weiter dafür kämpfen, dass die Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt verbessert werden.“ Ziel der Sozialdemokratie sei es, das Leben der Menschen zu verbessern. Dieses Ziel müsse man weiter verfolgen, ist für Spiegl klar.

Wolfgang Luftensteiner, SP-Vizebürgermeister in Altlengbach, ist der Ansicht, dass die Sozialdemokratie ihren Vertretungsanspruch neu definieren muss: „Von der Arbeiterpartei zur Partei der kleinen Leute.“ Die Partei müsse ihren Fokus auf die Sorgen von Teilzeit-Angestellten, Leiharbeitskräften, Klein-Unternehmer, prekären Praktikanten, geringfügig Beschäftigte und Kleinst-Pensionisten richten. Und die Sozialdemokratie müsse verstehen, dass Initiativen zu gerechteren Verhältnissen in einer globalisierten Welt nur im internationalen Gleichklang sinnvoll seien und ihr Handeln danach ausrichten. Als Beispiel nennt der langjährige SP-Politker Besteuerung von Internet-Umsätzen oder Börsen-Transaktionen.