Ab-Hof-Messe: Altlengbacher Widmann ist Speckkaiser

Über 3.800 Proben von regionalen, kleingewerblichen und bäuerlichen Produkten wurden im Vorfeld der Ab Hof, der Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarktung, in Wieselburg eingereicht. Für die Produkte wurden die Produzenten nun in verschiedenen Kategorien in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. Für die besten der besten gab es die „Goldene Birne“, das „Goldene Stamperl“ oder die Auszeichnung „Speckkaiser“, die bei der Messe übergeben wurden.

Freude über Auszeichnungen

Ausgezeichnet wurde auch heuer wieder Walter Widmann aus Altlengbach. Für seinen Karreespeck vom Schwein bekam er 100 von 100 möglichen Punkten und damit den Titel „Speck-Kaiser“. „Der Speck wird bei uns sehr gerne verkauft, deshalb habe ich ihn eingereicht“, freut sich Widmann, dass sein Produkt auch so gut bei der Jury angekommen ist. Zusätzlich wurde er für weitere Fleischprodukte sowie Säfte und einen Aufstrich ausgezeichnet.

Erfolgreich war heuer auch wieder „Bauer Max“ Markus Kienast aus Eichgraben. Mit Gold, Silber und Bronze wurden seine Produkte ausgezeichnet.

Ziel der Prämierung ist es den Produzentinnen und Produzenten einen objektiven Produktvergleich zu bieten. Ebenso dienen die Auszeichnungen als eine Vermarktungshilfe und sollen als Anreiz für die weitere Qualitätsverbesserung der Produkte fungieren. Weiters wird die große Vielfalt der heimischen Produkte aufgezeigt.

