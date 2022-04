Achtung, Wild! Besondere Vorsicht bei Dämmerung

Werbung

Zu einem erhöhten Unfallrisiko kommt es derzeit auf den Straßen, besonders in der Dämmerung: Wildtiere wechseln vom Winter- in den Sommereinstand.

Auch die Zeitumstellung trägt zum Risiko bei. Rehe, Hasen & Co können zudem Geschwindigkeiten von Fahrzeugen nicht richtig einschätzen. „Wir appellieren an alle Autofahrer, das Tempo anzupassen, besonders vorsichtig zu fahren und die Straßenränder im Blick zu behalten“, so die Generalsekretärin des NÖ Jagdverbands, Sylvia Scherhaufer. Sollte ein Unfall passieren, ist, auch wenn das Tier flüchtet, die Polizei zu verständigen. Der Unfall wird aufgenommen und die Jägerschaft informiert, welche die Bergung übernimmt. Das Tier darf keinesfalls mitgenommen werden.

Durch Wildunfälle verenden in Niederösterreich jährlich ungefähr 30.000 Wildtiere.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.