Adventmärkte der Region: Knapp 100 Stände in Maria Anzbach

Der Advent beginnt heuer früh, die Vorbereitungen für die Adventmärkte und sonstigen vorweihnachtlichen Veranstaltungen gehen ins Finale.

Einen großen Adventmarkt gibt es heuer wieder in Maria Anzbach . „Wir sind mit der Vorbereitung schon sehr weit“, sagt Gemeinderätin Cornelia Künstler vom Organisationsteam, zu dem auch Maria Künstler, Bürgermeisterin Karin Winter und die Gemeinderäte Benedikt Peter und Maria Endemann-Kreinig gehören.

Bei der Schneemanntombola gibt es eine handgeschnitzte Krippe von Helmut Gornik zu gewinnen. Fotos: Archiv/Riedl, privat Foto: Archiv/Riedl, privat

Knapp 100 Stände für Kunsthandwerk wird es bei der 15. Adventmeile im Bereich Marktplatz, Pfarrhof, Schönbeck-Mühle und Schmiedgasse am ersten Adventsonntag geben. 15 Vereine sind bei der Veranstaltung dabei. Geschenkideen, Kunsthandwerk, lebendes Handwerk, Buchausstellung, Krippenschau, Adventlesungen und verschiedene musikalische Darbietungen gibt es für die Gäste.

Für die Kinder wird ein Advent-Kasperltheater und eine Adventwerkstatt vorbereitet. Für kulinarische Leckerbissen sorgen die örtlichen Vereine. „Es läuft alles sehr familiär ab, es ist ein großes Miteinander“, freut sich Cornelia Künstler. Auch eine Schneemann-Tombola für den guten Zweck gehört wieder zur Adventmeile dazu. Hauptpreis ist eine handgeschnitzte Krippe. „Der Erlös der Tombola geht zu 50 Prozent an die Pfarre und zu 50 Prozent an den Sozialfonds der Gemeinde“, informiert das Organisationskomitee.

Adventmarkt und Konzert in Laaben

Gleich am ersten Adventwochenende gibt es auch in Brand-Laaben einen Adventmarkt. Veranstalter ist der Trachtenverein, Beginn ist am Samstag, 26. November ab 14 Uhr am Kirchenplatz und im Pfarrgarten. Um 16 Uhr können sich die Besucherinnen und Besucher bei einem Konzert in der Pfarrkirche auf die stillste Zeit im Jahr einstimmen.

In Altlengbach wird an den ersten beiden Adventwochenenden der „Adventzauber in Altlengbach“ abgehalten. Kunsthandwerk, Dekorationsmaterial für das Weihnachtsfest und kulinarische Köstlichkeiten aus der Region warten auf die Gäste im Freizeit- und Kulturzentrum.

In Asperhofen gibt es ebenfalls bereits am Samstag, 26. November einen Weihnachtsmarkt: Ab 14 Uhr ist das Adventdorf in Betrieb. Veranstalter sind die Feuerwehr Asperhofen und die Frauenpower Asperhofen. „Am gmiatlichen Platzl“ in Habersdorf findet am 17. und 18. Dezember ein Weihnachtsmarkt statt. Aussteller können sich gerne noch bei Stephan Teix anmelden.

In Neustift-Innermanzing wird auf die Adventzeit mit der Beleuchtung des Christbaums am Donnerstag 24. November eingestimmt.

In Kirchstetten findet im Pflegezentrum Clementinum ein Weihnachtsmarkt statt. Termin ist der 4. Dezember.

