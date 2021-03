„Hier spricht die Polizei, ihre Tochter hatte einen Unfall“ – mehrmals klingelten in der Vorwoche im Rayon der Polizei Neulengbach die Telefone bei ahnungslosen, meist älteren Bürgern – sowohl bei jenen, die wirklich eine Tochter haben, als auch bei einigen, die gar keine Tochter haben.

Betrüger, die sich als Polizisten ausgaben, versuchten mit ihrer fiesen Masche, Geld aus den Taschen ihrer potentiellen Opfer zu locken.

Die Tochter wäre in einen Unfall verwickelt, schwer verletzt oder gar gestorben, mehrere tausend Euro seien nun zu bezahlen. Zum Teil waren auch „die Tochter“ und der „Schwiegersohn“ am Telefon, die um Hilfe baten. Sollte das Opfer angeben, dass es kein Bargeld hätte, werde um Schmuck und Münzen gefragt. „Lässt sich das Opfer täuschen, werden das Bargeld oder die Wertgegenstände von einem männlichen Täter von der Wohnadresse abgeholt“, informiert die Polizei über die miese Masche der Betrüger.

Doch nicht nur bei ahnungslosen Bürgern liefen die Telefone heiß, auch bei der Polizei bimmelte ständig das Telefon. Denn dort meldeten sich die Anrufer, dass sie gerade von der „Polizei“ angerufen worden seien. Über 30 Mal war dies etwa in der Vorwoche an nur einem Tag der Fall. Auch am Montag gab es einige Meldungen dazu. Wie viele Leute tatsächlich angerufen wurden, ist unbekannt, „denn nicht jeder meldet den Betrugsversuch“, heißt es von der Polizei. Schaden dürfte durch die Anrufe in der Region keiner entstanden sein.

Sicher ist jedenfalls, dass diese Anrufe nicht von der echten Polizei ausgingen, denn diese fordert kein Geld am Telefon. „Außerdem werden Angehörigenverständigungen immer persönlich durchgeführt“, informiert ein Polizist. Zugleich warnt er, auf solche Anrufe einzugehen, Infos über Wertgegenstände oder Kontostände preiszugeben.

Betrug: Geld für Corona-Impfung

Nicht nur als Polizisten geben sich derzeit Betrüger am Telefon aus, sondern auch als Rot-Kreuz-Mitarbeiter. Dabei wurde den Anrufern gegen Geld eine Corona-Impfung versprochen. „Nichts davon stimmt. Die Corona-Schutzimpfung ist für die Bevölkerung kostenlos“, informiert das Rote Kreuz.