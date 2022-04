Aktion für die Umwelt: Tschick ins „TAschenbecher“-Röhrchen

Werbung

Bei Bahnstationen, vor Schulen, in Parks oder bei Rastplätzen im Wald: Überall werden Zigarettenstummel achtlos weggeworfen.

„Die am häufigsten in der Umwelt entsorgten Gegenstände sind Zigarettenstummel“, weiß Markus Plank vom GVU.

Stoffe gelangen in Böden und Nahrung

In Österreich fallen rund 5.000 Tonnen Zigarettenstummel an, wovon rund 80 Prozent in der Natur landen. Die Stummel enthalten Nikotin, Teer, Blausäure, Dioxine, Schwermetalle und andere gefährliche Stoffe, die dann langsam in Gewässer, Böden und schließlich in die Nahrung gelangen, so Punz.

Der Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung hat jetzt die Aktion „TAschenbecher“ gestartet. Bei diesen Aschenbechern handelt es sich um kleine verschraubbare Röhrchen, in denen Raucher unterwegs ihre Zigarettenstummel aufbewahren können, um sie später im Restmüll zu entsorgen. Der „TAschenbecher“ ist für den Dauergebrauch vorgesehen.

Am Gemeindeamt erhältlich

Alle 37 Mitgliedsgemeinden des Gemeindeverbandes für Umweltschutz und Abgabeneinhebung haben jetzt gratis jeweils eine Box mit 100 „TAschenbechern“ bekommen. Raucher können sich die Tschick-Sammelröhrchen von den Gemeindeämtern abholen.

