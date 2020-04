Ein schöner, warmer Frühlingstag. Die Straßen in den Dörfern sind von Flüchtlingen verstopft. Fast ausnahmslos Ungarn und Burgenländer. Mächtige Ochsen ziehen hochbeladene Bauernwagen, dazwischen Kinder, Greise, oft schon todmüde, seit Tagen unterwegs. Dazwischen ziehen größere und kleinere Trupps der ungarischen Armee gegen Westen. Einige Tage lang ist ein ungarisches Regiment in Kirchstetten einquartiert. 130 amerikanische Bomber werfen ihre Last über St. Pölten ab. 500 Menschen kommen ums Leben. Die Wucht der Detonationen ist bis Kirchstetten zu spüren.

2. April, Ostermontag

Ein ungewöhnlich warmer Frühlingstag, mittags bis 22°. Wiener Neustadt wird von der Roten Armee erobert. Wien soll verteidigt werden, die Vorbereitungen zur „Schlacht auf Wien“ laufen auf Hochtouren. Die 6. Panzerarmee des SS-Generals Sepp Dietrich soll die Stadt verteidigen. Volkssturmmänner errichten an den Dorfstraßen notdürftige Panzersperren, z.B. in Doppel und Sichelbach. Der Charakter der Flüchtlingsströme ändert sich. . . Auch viele „Goldfasane“ - wie die Dorfbevölkerung hohe NS-Funktionäre nennt - sind unter den Flüchtenden.

4. April

Ein Wettersturz bringt nordwestliche Kaltluft. Die Russen schwenken nach Westen in Richtung Helenental, Wien soll in einer Zangenbewegung aus süd-westlicher Richtung angegriffen werden. Barbara Steigberger (Grubbäuerin) berichtet: „Es flüchten sich die Leute aus Neukirchstetten zu uns, und auch aus Kirchstetten kamen all die Leute zu uns mit Koffern und Binckeln, sogar ganze Wagen mit ihren Sachen brachten sie zur Sicherheit zu uns. Wir wussten schon gar nicht mehr, wohin mit all den Sachen und Leuten. Es waren siebzig Erwachsene und acht Kinder bei uns.“

5. April

Aus Richtung Neulengbach ist schon deutlicher Kanonendonner zu hören, die Zange um Wien schließt sich. In den Dörfern sind zurückflutende deutsche Wehrmachtangehörige und SS-Verbände einquartiert. Sie berichten der Bevölkerung ungeschönt die Lage. Der Volkssturm löst sich auf. Die NS-Funktionäre verschwinden.

6. April

In Kirchstetten wird das Haus des Bürgermeisters leer vorgefunden. Kirchstetten ist führungslos. Lebensmittel und Kleidung, die dort gelagert sind, holt sich die Bevölkerung. Es wird überall „noch schnell abgestochen“. Am Grubhof fünf Schweine und ein Kalb. Im Lagerhaus in Neulengbach werden die Bestände geräumt und an die Bevölkerung ausgegeben. Vom Grubhof fährt ein Wagen nach Neulengbach und holt Mehl.

7. April

In Neulengbach wird gekämpft, die Russen stoßen weiter in Richtung Tulln vor, ihr Ziel ist die Donau. Von Oberwolfsbach aus sieht man die brennenden Häuser in der Stadt und es donnert unablässig. Der Angriff auf Wien beginnt. Der letzte Zug aus Wien fährt durch Kirchstetten.

8. April

Das Wetter bessert sich wieder, es wird wärmer. Russische Verbände aus Neulengbach kommend, schwenken weiter in westliche Richtung. Sie ziehen aber nicht entlang von Straße und Bahn, sondern über die bewaldeten Anhöhen des Haspelwaldes. Die Bevölkerung ist zum großen Teil in Keller geflüchtet und kommt nur noch zum Füttern und Melken in die Ställe oder zum Besorgen der Lebensmittel aus den Kellern. Die Keller werden notdürftig wohnbar gemacht. In fieberhafter Eile werden Wertgegenstände vergraben, Fahrräder versteckt, Wäsche in Sicherheit gebracht. Selbstmorde häufen sich, so erschießt ein Förster in Altlengbach seine ganze Familie, und auch der Dichter Josef Weinheber beendet an diesem Tage sein Leben durch eigene Hand.

9. April

In Wien wird verbissen um jeden Häuserblock gekämpft. Am Haidhof, zwischen Ollersbach und Kirchstetten liegt eine starke Artelleriestellung der Deutschen, die unablässig gegen die herannahenden Russen aus Neulengbach feuert.

10. April

Heftige Kämpfe in Ollersbach finden statt, SS-Verbände haben sich im Schloss Baumgarten verschanzt. Russische Truppen stoßen über Unterwolfsbach und Oberwolfsbach Richtung Doppel vor. In Wien erreichen die Russen den Gürtel..

11. April

Das Schloss Baumgarten geht in Flammen auf, auch der Haidhof brennt; ein Wehrmachtssoldat wird im Bruckhof wegen Fahnenflucht von seinem Kommandanten erschossen, in Lanzendorf weigert sich ein Soldat, der selbst aus Bauland abstammt, die Eisenbahnbrücke zu sprengen, auch er wird hingerichtet. Ein Totzenbacher, Schermann Gustl, kommt auf dem Rückzug mit seiner Einheit ins Dorf. Seine Frau besucht ihn, er darf aber nicht zu Hause bleiben. Seine Frau begleitet ihn bis Hinterberg, wo sie sich trennen müssen. Gustl Schermann kehrt nicht nach Hause zurück.

12. April

Russen stehen in Doppel und Senning. Vom Hausberg schauen sie auf Totzenbach herunter. Auch die Höhe nördlich von Fuchsberg ist besetzt. Die Deutschen ziehen sich Richtung Hinterberg zurück. In Kirchstetten bezieht Artillerie auf den Anhöhen Kreith, Gstockert, Mooseck, Wolfshöhe Stellung. Das Tal entlang der Westbahn ist noch von Deutschen kontrolliert. Niemand traut sich mehr aus den Kellern. In Wien ziehen sich letzte deutsche Einheiten über die Donau nach Norden zurück. In Oberwolfsbach brennt die Scheune der Familie Weber, in Totzenbach das Haus Koch.