Alternativen zu Öl und Gas: Starke Nachfrage, Engpass bei Material

Bereits in den Jahren zuvor war der Trend zu erkennen, dass viele aus umwelttechnischen Gründen ihre Heizungen umgestellt haben, Photovoltaikanlagen auf ihre Dächer bauen ließen und oder auf ein E-Auto umgestiegen sind.

Der Russland-Ukraine-Krieg befeuert jetzt die Überlegungen, so schnell wie möglich aus Öl und Gas auszusteigen. Es gibt dazu zahlreiche lokale Initiativen: Energiegemeinschaften werden geschlossen, Betriebe stellen auf Photovoltaik um und auch viele Private sind drauf und dran, den Umstieg von Öl und Gas auf Alternativen zu bewerkstelligen.

Wir haben immer gepredigt von regionaler Verfügbarkeit von Holzrohstoffen.“ stefan kunst Fernwärmegenossenschaft „Regionale Energie Wienerwald“

Das bestätigt auch Josef Kuhrn: „Es hat ein Umdenken stattgefunden, die Nachfrage ist enorm, wir haben laufend Anfragen.“ Der Installateurmeister in Brand-Laaben sieht ganz eindeutig die Tendenz hin zur Wärmepumpenheizung oder zur Heizanlage, mit Pellets und Stückholz. „Hackschnitzelheizung ist eher in Bauernhöfen eine Option“, sagt Kuhrn. Die Heizungsumstellung werde derzeit sehr gut gefördert, so der Installateurmeister. „Das Problem dabei ist, dass es bereits einen Engpass beim Material gibt und wir kaum mehr Zubehör bekommen, generell bei Wärmepumpen und auch bei Photovoltaikanlagen sowie den dazugehörigen Speichern.“ Und zudem steigen die Preise für alle Materialien stetig an.

In exakt dieselbe Kerbe schlägt auch Christian Matzinger. Der St. Christophener Installateurmeister berichtet von einem unglaublichen Auftragsaufkommen: „So etwas gab‘s in den letzten 20 Jahren nicht.“ Seine Auftragskapazität sei in etwa zwei Wochen erschöpft, sagt er. Erschwerend komme noch dazu, dass es keine Sicherheit gebe, dass die bestellten Kessel, Panele usw. vom LIeferanten auch wirklich kommen. „Das wird noch eine große Herausforderung“, sagt Christian Matzinger.

Und auch im Lagerhaus Tulln-Neulengbach steht die Auftragslage bestens: „Bei den Photovoltaik-Anlagen haben wir bereits einen Verkaufsstopp, weil wir mit der Montage nicht mehr zurecht kommen“, berichtet Siegfried Hillgruber.. Material sei noch zu bekommen, aber die Preissprünge sind enorm. „Aluminium wird knapp wegen dem Ukraine-Konflikt. Ähnlich sieht es auch bei den Heizungen aus: „Heizkessel werden erst wieder im nächsten Jahr angeliefert“, berichtet Hillgruber. Und für heuer ist man im Lagerhaus auch bereits ausgebucht. „Termine für Heizkesseltausch gibt‘s erst wieder im nächsten Jahr.“

Von vermehrter Nachfrage berichtet auch Stefan Kunst. Der Geschäftsführer von „Regionale Energie Wienerwald“ mit Sitz in Kirchstetten beschreibt die Lage so: „Die Nachfrage nach Nahwärme ist sehr gut, aber man muss schon direkt Angst haben, wenn jemand einen Auftrag geben will.“ Der Bauwirtschaft fehlten nach wie vor Arbeitskräfte und zudem würden jetzt nach und nach Baustoffe, Eisen sowie Installationsmaterial knapp, sagt Kunst. „Es ist jetzt fast unmöglich, Angebote für Kunden zu erstellen, denn die Preisgültigkeit meiner Lieferfirmen und Baumeisterunternehmen ist nur für einige Tage gewährleistet.“ Kunden würden selbstverständlich keine Auftrags-Unterschrift auf Vielleicht-Angebote setzen. Diese Situation hätte man sich noch vor einem Jahr nicht vorstellen können, resümiert Kunst.

„Wir haben ja immer gepredigt von regionaler Verfügbarkeit von Holzrohstoffen aus den Wäldern der nahen Umgebung“, sagt Stefan Kunst, und er sei das Gefühl nicht los geworden, dass diese Aussage als eine Phrase bei den meisten Menschen bei einem Ohr hinein- und beim anderen Ohr wieder hinausgegangen sei. Jetzt, mit der Unsicherheit im Bezug der Unruhen von Ukraine und Russland im Bereich von Öl und Gas und dessen enormer Teuerung sei diese Botschaft tatsächlich bei den Menschen angekommen, erklärt der Geschäftsführer der Nahwärmegenossenschaft Kirchstetten. „Hackgut aus der nächsten Umgebung als Heizmaterial ist momentan gefragter denn je, jetzt will man eben nur schnell weg von Öl und Gas.“

