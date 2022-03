Anhaltenden Trockenheit im März: „Die Stimmung ist schlecht“

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

„Jetzt wird es kritisch“, sagt Michael Göschelbauer angesichts der anhaltenden Trockenheit. Vereinzelt würden Brunnen schon kein Wasser geben, das sei sonst höchstens im Sommer ein paar Tage der Fall, berichtet der Bezirksbauernratsobmann. Die Rübenaussaat konnte laut Göschelbauer ohne Probleme gestartet werden. Beim Grünland fehlt hingegen schon das Wasser, da werde der erste Schnitt schlechter als sonst ausfallen. „Eine Bodenfeuchte ist noch da, aber Regen spätestens Mitte April ist wichtig“, hofft Göschelbauer auf baldige Niederschläge.

„Die Winterkulturen sind ganz schön in Mitleidenschaft gezogen“, berichtet Anton Kaiblinger, Obmann der Bezirksbauernkammer. Für Mais und Zuckerrüben sollte es schon dringend Regen geben, sagt er, denn: „Ohne Niederschlag wird das nichts.“

Viehbauer- Sein wird immer teurer

Wirklich tragisch ist die Situation aber für die Grünlandbewirtschaftung, das sagt auch Anton Kaiblinger: „Geht sich der erste Schnitt nicht aus, müssen die Bauern Futter zukaufen.“ Die Frage sei nur, mit welchem Geld. Die Preise für Energie und Futter steigen enorm. Der Milch- und Fleischpreis aber nicht. Es ist das alte Klagelied: Viehbauer-Sein zahlt sich nicht aus. „Die Stimmung ist extrem schlecht“, sagt Bezirksbauernkammer-Obmann Kaiblinger. Viele werfen schon das Handtuch. Der kurze Aufwärtstrend mit Direktvermarktung und Regionalität während Covid sei vorüber, so Kaiblinger. Die Menschen sparen jetzt wieder beim Essen. Es bleibt zu wünschen, dass endlich Regen fällt, und das tagelang und in Form von leichtem Nieseln, sodass die Böden das wertvolle Nass gut aufnehmen können.

Auch in den Wäldern wird die Trockenheit zunehmend spürbar. Nachpflanzungen, die aufgrund von Schlägerungen wegen Borkenkäferbefall nötig sind, können nur mehr im Herbst erfolgen, Aufforstungen werden aufgrund der Wetterbedingungen immer schwieriger.

Auch der Neulengbacher Bürgermeister bezeichnet die derzeitige Situation schon als bedenklich für die Gemeinde. Die Stadtgemeinde hat vier Brunnen und kauft Wasser über die EVN zu. „Die große Problematik fängt an, wenn die Schwimmbäder befüllt werden, da wird das Netz in die Knie gehen“, so Jürgen Rummel.

