Ein schwerwiegender Tatbestand wurde einem Mann (39) im Juli des Vorjahres zur Last gelegt: Er soll mit einer Frau (25) gegen ihren Willen Geschlechtsverkehr gehabt haben. Sie erstattete damals Anzeige. Nun saß allerdings die Frau wegen falscher Beweisaussage und Verleumdung auf der Anklagebank am Bezirksgericht St. Pölten.

Geständig zeigte sie sich nicht: „Ich habe überhaupt kein Selbstbewusstsein, ich bin sehr leicht beeinflussbar“, erzählt sie vor dem Richter. Nach einem Streit mit ihrem damaligen Freund habe sie mit ihren beiden Kindern bei dem 39-Jährigen übernachtet. Dabei sei es auch zum Geschlechtsverkehr gekommen. „Ich habe ihn weggetaucht, gewehrt habe ich mich aber nicht“, erinnert sie sich an die Nacht. Auch in der darauffolgenden sei es zu sexuellen Handlungen gekommen. Den Eindruck, dass sie das nicht wollte, hatte der 39-Jährige aber nicht. „Wir haben gekuschelt und ich habe sie auch gefragt, ob sie Lust hat“, soll er keine Abweisungen von ihr bemerkt haben. Dass sie Gefühle für ihn hätte, bewiesen auch die eindeutigen Chatverläufe, die dem Gericht vorliegen. „Ich hab dich so gern“ oder „ich vermisse dich“, soll darin zu lesen sein.

Nach den Nächten bei dem 39-Jährigen soll die Frau wieder zu ihrem damaligen Freund zurückgekehrt sein, der – als er von dem Liebesspiel erfahren hatte – durchgedreht sein soll. Daraufhin wurde die Anzeige erstattet.

„Es steht Aussage gegen Aussage, aber die Chatverläufe sind eindeutig“, ist sich der Richter sicher, dass dies keine Aussagen einer Frau seien, „die gegen ihren Willen Geschlechtsverkehr hatte“. Die Frau wird zu 15 Monaten auf Bewährung mit einer Probezeit von drei Jahren verurteilt. Sie nahm das Urteil an. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. - br-