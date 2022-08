Jagdhornbläsergruppe: „Sind auf der Suche nach weiteren Musikern“

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

„Wir sind eine gut eingespielte Gruppe, trotzdem wünschen wir uns ein paar Musiker, ganz egal ob jüngeren Semsters oder schon etwas ältere. Hauptsache sie haben Freude an der Musik“, sagt Hornmeister Manfred Heinrich. Und sollten Interessenten noch kein Instrument spielen, sei das auch kein Problem. „Wir lernen es ihnen schon“, sagt der Hornmeister.

Die Jagdhornbläsergruppe „Alpenvorland“ bereichert mit ihrer Musik Hochzeiten und Messfeiern und spielt zu verschiedensten Anlässen auf. Gegründet wurde die Gruppe im Jahr 2016 von gemeinsamen Jagdfreunden aus dem Bezirk St. Pölten-Land.

Unter der Schirmherrschaft der Jagdgilde Neulengbach gelang es Hornmeister Manfred Heinrich in kurzer Zeit weitere Jagdkollegen für das Jagdhornblasen zu begeistern.

Auf der Suche nach einem Proberaum half die FF aus

Eine Besonderheit von „Alpenvorland“ ist, dass sich auch Jägerinnen und die Jugend der seltenen Tradition des Jagdhornblasens widmen.

Anfänglich traf man sich zu den Proben im Keller des Hornmeisters. Als der Raum allmählich zu klein wurde, begab man sich auf die Suche und fand schließlich einen geeigneten Proberaum bei der Freiwilligen Feuerwehr in Johannesberg.

Ein Jahr nach der Gründung zählte die Gruppe bereits 16 aktive Bläser und bald darauf freute man sich über die einheitliche Kleidung der Bläsergruppe. „Es ging hurtig voran“, beschreibt Heinrich die laufenden Erfolge, „wir haben dann auch in professionellen Unterricht mit Berufsmusikern investiert, um das traditionsreiche jagdliche Brauchtum auf hohem musikalischen Niveau zu erreichen.“ Die Weiterbildung ist schon immer ein großes Anliegen der Gruppe.

Früher hat das Horn den Jägern zur Verständigung während der Jagd gedient, weil es auch über weite Entfernungen gut zu hören war. Aus diesen einfachen Signalen, so genannten Jagd-Leitsignalen, entwickelte sich in den vergangenen hundert Jahren die jagdliche Musik, die auch nach der Jagd - zum Beispiel beim geselligen Beisammensein – gespielt wurde und wird.

„Eine weitere große Stärke unserer Alpenvorlandgruppe ist, dass sie bei Bedarf in allen vier Stimmen des Fürst-Pless-Horns in B vortragen kann“, erklärt Hornmeister Heinrich. Und er ergänzt: „Das Fürst-Pless-Horn ist ein Gebrauchsinstrument, welches extra für den zu Fuß jagenden Praktiker erfunden wurde.“

Die Gruppe nimmt auch an Bewerben teil, wie zuletzt bei der Jagdhorn-Challenge in Biberbach. Und erst kürzlich wurde eine Hochzeit in Altlengbach musikalisch bereichert.

Etliche Auftritte sind bereits geplant, so steht am 1. Oktober die Wildwochen-Eröffnung in Kaltenleutgeben an, und am 13. Oktober wird die Jägermesse vor dem Stephansdom in Wien „eingespielt“.

An jedem Dienstag wird geprobt, wer sich dafür interessiert oder ein Fest durch die Bläsergruppe musikalisch ergänzt haben möchte: 0664/8258631.

