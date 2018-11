In Neulengbach entstand die Bürgerinitiative „Neulengbach hilft“, in Maria Anzbach lautete die Devise „Willkommen Mensch“, in Kirchstetten kümmerten sich Privatpersonen genauso um die Unterbringung von Flüchtlingen wie in vielen anderen Gemeinden. Drei Jahre ist es her, dass die Betreuung von geflüchteten Menschen auch in der Region Wienerwald ein großes Thema war.

„Am Anfang waren wir alle gefordert, die Gemeinden genauso wie der Bund und das Land, weil wir vor einer ganz neuen Situation standen und niemand wusste, wie es weitergeht“, erinnert sich die Neulengbacher Sozialstadträtin Maria Rigler.

In der Stadtgemeinde wurde die alte Kaserne in eine Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert, etwa hundert teilweise kranke Personen fanden dort eine Bleibe. Probleme blieben nicht aus, ein Fall von sexuellem Missbrauch endete vor Gericht. Im Vorjahr wurde das Quartier in der Kaserne geschlossen.

Derzeit leben etwa 60 Flüchtlinge in der Stadt Neulengbach. „Die Leute haben Wohnungen gefunden, sind integriert, die Kinder gehen in den Kindergarten oder in die Schule, das hat sich alles sehr gut entwickelt“, zeigt sich Maria Rigler zufrieden.

Harter Start für Flüchtlingsbetreuung

Dass der Start in der Flüchtlingsbetreuung hart war, bestätigt auch Christine Sassmann, die gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang eine Flüchtlingsunterkunft im alten Wirtshaus in Schönfeld geschaffen hat: „Die Flüchtlinge waren am Anfang oft krank, wir haben viele Stunden mit ihnen in Spitälern und bei Ärzten verbracht.“

Sie habe viele traurige Geschichten von Asylwerbern gehört und viele nette Menschen kennengelernt. Zu einigen ehemaligen Bewohnern hat sie noch immer Kontakt. Derzeit leben 15 Flüchtlinge in Schönfeld.

VielEngagement in den Gemeinden

Viele Ehrenamtliche engagierten sich, sammelten Hilfsgüter, organisierten Freizeitaktivitäten und Kurse für die Asylwerber. Silvia Schweighofer hat sich um die Organisation der Sprachkurse gekümmert und berichtet: „Elf Deutschkurse gleichzeitig waren unsere Höchstzahl in Neulengbach. Das war eine tolle Gruppe an Ehrenamtlichen. Wir sind weiterhin in Kontakt, da ist ein Netzwerk von Leuten entstanden, die sich sonst nicht kennengelernt hätten.“

Eine, die sich schon vor dem Jahr 2015 für Flüchtlinge engagiert hat ist die Innermanzingerin Helga Buttinger: Sie hat schon 2013 mit dem Unterrichten von Asylwerbern begonnen und steht geflüchteten Menschen nach wie vor zur Seite. Die lange Wartezeit auf Bescheide sei ein großes Problem. „Die Betreuung ist wichtiger denn je, und Gott sei Dank gibt es menschliche Menschen“, sagt die Pensionistin. Und fügt an: „Aber die Fremdenfeindlichkeit in der Politik und auch in der Bevölkerung macht mir Angst.“

Sonnenhof ist noch in Betrieb

In Eichgraben gibt es zur Zeit noch eine offizielle Asylunterkunft im Sonnenhof. Weiters sind einige Asylwerber und Asylberechtigte bei Privatpersonen untergebracht. Die Initiative „Mosaik Eichgraben“, die sich bei der Betreuung der Asylwerber sehr eingebracht hat, ist nach wie vor aktiv, hat sich aber etwas zurückgenommen, da sich die Anzahl der Asylwerber wesentlich reduziert hat. „Asylwerber werden nach wie vor stundenweise im Bauhof beschäftigt. Sofern es passt – Pünktlichkeit und Fleiß vorausgesetzt – werden sie auch weiterhin eingesetzt“, berichtet der Eichgrabener Bürgermeister Martin Michalitsch.