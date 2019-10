Ateliers öffneten Tür und Tor .

In der Region Wienerwald nahmen 19 Kreative und Kulturschaffende an der Aktion "NÖ Tage der Offenen Ateliers" am Samstag, 19. Oktober und am Sonntag, 20. Oktober, teil. Beim Besuch konnte man bei freiem Eintritt den Künstlern über die Schulter blicken und die Künstler näher kennen lernen.