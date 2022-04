Bewegungsmangel bei Kindern: Sogar laufen kann zu Problem werden

Werbung

Beweglichkeit und Koordinationsfähigkeit werden weniger, das zeichnet sich schon seit einigen Jahren ab. Die Pandemie könnte das Problem noch verschärfen.

„Es ist generell so, dass die motorische Geschicklichkeit eher abgenommen hat. Ob das mit Corona zusammenhängt, kann ich nicht sagen“, erklärt Marietta Leibetseder, die Direktorin der Volksschule Neulengbach. Der Turnunterricht ist jedenfalls seit zwei Jahren sehr eingeschränkt: „Viele Sachen waren nicht möglich. Einen normalen Turnunterricht haben wir auch jetzt noch nicht“, so die Direktorin. Wie sich das auswirkt, werde sich erst herausstellen. Eine besondere sportliche Aktion steht für die Kinder jedenfalls in Kürze auf dem Programm: Nach den Osterferien nehmen alle Klassen am Lauf gegen Krebs im Schlosspark teil.

Stefan Janko: „Das größte Problem ist das Handy bei Kindern.“ Foto: Janko

Auch in den Sportvereinen der Region merkt man, dass sich beim Nachwuchs puncto Bewegung einiges verändert hat. „Manche Kinder können nicht einmal mehr richtig laufen“, stellt Stefan Wisberger, der Obmann des UTC Ollersbach fest. Es wäre wichtig, dass schon in ganz jungen Jahren verschiedene Sportarten ausprobiert werden, um die Koordination zu verbessern, betont Wisberger. Als er beim Ollersbacher Tennisclub Obmann wurde, war es sein oberstes Ziel, in die Kinder- und Jugendarbeit zu investieren. „Das hat sich bezahlt gemacht“, zeigt er sich zufrieden.

In allen Bereichen hat der Verein zugelegt, der Mitgliederstand ist in fünf Jahren von 76 auf 180 angestiegen. Es gibt eine Neigungsgruppe für den Nachwuchs, wo speziell begabte Kinder gefördert werden. Außerdem bietet der UTC Feriencamps und Ferienspiel-Aktivitäten. Sechs Jugendmannschaften spielen in der Meisterschaft. „Wir platzen aus allen Nähten und hoffen, dass wir bald einen zusätzlichen Tennisplatz errichten können“, so der Tennisclub-Obmann. Er würde sich wünschen, dass im Schulbereich mehr auf Bewegung gesetzt wird.

Auch beim Sportverein Altlengbach ist man bemüht, die Kinder zum Sport zu bringen. „Die Pandemie fordert ihren Tribut. Die lange Pause macht sich bemerkbar, etwa bei der Bewegungskoordination“, stellt Obmann Stefan Janko fest. Sportangebote waren eingeschränkt oder gar nicht möglich. Das habe zu leichten Abwanderungstendenzen geführt, so Janko. Kinder würden sich teilweise anderen Dingen zuwenden, zum Beispiel einem Einzelsport. Oder der Elektronik. „Sie können vernetzt mit anderen spielen und haben so Kontakt zu Freunden. In Wirklichkeit hocken sie im Zimmer.“

Man kämpfe gegen viele andere Ablenkungen, zweimal pro Woche zum Training zu gehen will nicht jeder in Kauf nehmen. Dazu kommt: „Es ist auch eine große Herausforderung, Jugendtrainer zu finden“, berichtet Janko. Beim Altlengbacher Sportverein gibt es U8, U9, U10, U12 sowie U14- und U16-Spielgemeinschaften. Ein Angebot für die 4- oder 5-Jährigen gibt es aktuell nicht, weil keine Betreuer gefunden werden konnten. Der Sportverein engagiert sich jedenfalls weiterhin, um die Kids zum Sporteln zu bringen: „Wenn die Kinder einmal da sind, dann sind sie gern da“, stellt der Chef des Fußballvereins fest.

