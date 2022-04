Bezirkskommandant Schröder: Veranstaltungen wichtig für Motivation

Werbung

Zwei Jahre lang gab es so gut wie keine Feuerwehrfeste oder Bewerbe. Heuer tut sich nach der Corona-Pause wieder einiges bei den Feuerwehren.

Die Motivation dürfte nach der langen Pause groß sein. Bezirkskommandant Georg Schröder hält fest: „Feuerwehrmitglied zu sein, bedeutet in der Not zu helfen und anzupacken. Das hat auch in der Pandemiezeit funktioniert. Auch wenn fast alles verboten war, was die Feuerwehr ausmacht: Gemeinschaft, Ausbildung, Zusammenkünfte, Nachwuchsarbeit. Trotzdem hat die Pandemie eines nicht geschafft: Die Motivation unserer Mitglieder massiv zu verringern.“

Es herrsche eine positive Grundstimmung. Veranstaltungen seien für die Motivation sehr wichtig, so Schröder: „Enorm wichtig für die Motivation und das Zusammengehörigkeitsgefühl ist es zum Beispiel, heuer wieder Leistungsbewerbe für Aktive und Jugend durchzuführen.“

Auch das legendäre Parkfest der Feuerwehr St. Christophen wird heuer wieder über die Bühne gehen. 2018 in Feierlaune: Jürgen Rummel, Michael Göschelbauer, Alois Heiss, Kommandant Josef Breitenecker, Franz Wohlmuth, Gerhard Wagner und Richard Kraus. Foto: Archiv/Hell

Die Pandemie hat aber auch finanzielle Auswirkungen auf die Feuerwehren, denn wenn es keine Feste gibt, gibt es auch keine Einnahmen. „Es mussten natürlich Projekte gestreckt, Fahrzeuganschaffungen zurückgestellt werden“, sagt Schröder. Mit den Ausgleichszahlungen aus dem Unterstützungsfonds für Non Profit Organisationen seien die Ausfälle durch die nicht stattgefundenen Feuerwehrfeste zum Teil ausgeglichen werden.

Auch bei der Feuerwehr Neulengbach-Stadt konnten die Ausfälle großteils durch diese Unterstützung des Bundes wettgemacht werden. Feuerwehrkommandant Michael Mascha hält fest: „Wir sind gut über die Runden gekommen. Bei uns hat es mit der Förderung klaglos und unbürokratisch funktioniert.“

Nachwehen durch die Pandemie spüre man eher puncto Nachwuchs: „Neue, junge Leute zu finden ist schwierig. Man konnte ja kaum Werbung für die Feuerwehr machen“, gibt Mascha zu bedenken. Jugendliche hätten außerdem viele andere Freizeitangebote. Wie sich die Pandemie tatsächlich auswirkt werden die nächsten Monate zeigen, so der Neulengbacher Kommandant.

Er und sein Team freuen sich, dass heuer die 150-Jahr-Feier nachgeholt werden kann. Der Termin steht fest: 22. Mai. Und im August wird wieder das traditionelle Neulengbacher Feuerwehrfest in der Park- und Rideanlage über die Bühne gehen. „Momentan schaut es so aus, dass wir diese Veranstaltungen abhalten können“, so Mascha.

Markus Keiblinger: „Wir sind für das heurige Jahr guter Dinge.“ Foto: Foto FF

Optimistisch für das heurige Jahr ist auch Markus Keiblinger, der Kommandant der Asperhofener Feuerwehr, die heuer das 125-Jahr-Jubiläum begeht. Gefeiert wird am 11. September. Darüber hinaus gibt es am letzten Mai-Wochenende auch das traditionelle Feuerwehrfest in Asperhofen.

Die Erleichterung, dass heuer wieder Veranstaltungen stattfinden können, ist groß. Bezirkskommandant Georg Schröder hält fest: „Feuerwehrfeste sind viel mehr als Einnahmequellen, sie sind auch gemeinsame Erfolgserlebnisse, tragen wesentlich zum Zusammenhalt und zur Gemeinschaft in den Gemeinden bei.“

74 Jugendgruppen, 16 Kinderwehren

Im Bezirk St. Pölten ist übrigens trotz Pandemie die Zahl der Mitglieder in den Freiwilligen Feuerwehren nicht gesunken, im Gegenteil: Die Mitgliederanzahl konnte laut Georg Schröder im Vorjahr um 151 Personen auf 8.732 Feuerwehrmitglieder gestiegen. Für den Nachwuchs sorgen 74 Feuerwehrjugendgruppen sowie 16 Kinderfeuerwehren.

