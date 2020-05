"Wir freuen uns auf die baldige Öffnung unserer Stadtbibliothek Neulengbach", strahlt deren Leiter Ewald Furtmüller. Begonnen wird am 13. Mai mit eingeschränktem Betrieb, ab 20. Mai ist wieder Vollbetrieb geplant, und zwar unter folgenden Voraussetzungen: Pro 10 m² darf nur eine Person anwesend sein. Das Tragen eines Mund-und Nasenschutzes ist Pflicht. Eine Plexiglasscheibe trennt die Besucher vom Personal. Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung. Die zurückgebrachten Medien werden für drei Tage separiert und nicht entliehen. "Weiters ersuchen wir die Besucher sich im Buchbestand zügig umzusehen und eine schnelle Auswahl zu treffen. Das beliebte und üblicherweise durchaus erwünschte Verweilen und bequeme Schmökern müssen wir leider noch in die weitere Zukunft verlegen", bedauert Ewald Furtmüller. Eine elektronische oder telefonische Vorbestellung kann den Entlehnvorgang wesentlich verkürzen.

Auch In der Mediathek in Asperhofen freut man sich auf die Öffnung: Da können Bücherfreunde ab Dienstag, 19. Mai, wieder Lesestoff besorgen.

In Kirchstetten öffnet die Gemeindebücherei bereits am 15. Mai ihre Pforten, in Altlengbach gibt es ab 18. Mai

wieder Bücher und andere Medien zum Ausborgen. Die Bücherei Eichgraben sperrt ab 19. Mai wieder zu den regulären Öffnungszeiten auf.