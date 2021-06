Dass die Nachfrage nach Wohnwagen und Wohnmobilen derzeit sehr groß ist und der Campingsektor boomt, bestätigt Christoph Bitzinger von Wohnwagen Pusch in Altlengbach: „Gebrauchte gibt es bei uns nicht mehr, denn wir bekommen keinen mehr zurück.“ Wohnwagenbesitzer verkaufen diese privat über diverse Plattformen zu stark überhöhten Preisen, sagt Bitzinger, „die Preise dafür explodieren.“ Er weiß, auch „alte Schinken“, die ihr Dasein bereits ein Jahrzehnt unter Apfelbäumen gefristet hätten, werden wieder „ausgegraben“ und auf Vordermann gebracht, noch Käufer finden.

„Die verstärkte Nachfrage sehen wir eigentlich bereits seit drei Jahren“

Auch im Neuwagensektor ist die Nachfrage groß. „Die verstärkte Nachfrage sehen wir eigentlich bereits seit drei Jahren“, erklärt Bitzinger, „speziell die kleineren Wohnwagen mit etwa vier Metern Länge sind sehr gefragt.“ Und dann auch noch die Mietwohnwagen. Damit testet so mancher Neueinsteiger erst einmal, wie er im Straßenverkehr zurechtkommt und auch, ob diese Version von Urlaub für ihn überhaupt passend ist. Es sei schon ein sehr großer Umstieg von „Holidays im Fünf-Sterne-Hotel mit All-Inklusive-Leben“ auf einen Urlaub im mitgeführten „Hotelzimmer“ ohne Verpflegung, gibt Bitzinger zu bedenken. Aber dafür ist man unabhängig, auf einem Campingplatz mitten in der Natur, und oft mit bestem Seeblick oder Meerblick.

Für viele „Neulinge“ sei der Zugwagen kein Problem, sagt der Pusch-Mitarbeiter, denn die meisten seien schon im Besitz eines SUV oder eines stärkeren Pkw.

„Für den Umbau, auch mit unseren eigens entwickelten Hub- und Aufstelldach muss man etwa vier Wochen einplanen.“

Ganz auf Abenteuer-Urlaub hat sich Stefan Neubauer spezialisiert. Seit zwei Jahren stattet er im Böheimkirchner Betriebsgebiet Offroadfahrzeuge zu Expeditionsfahrzeugen aus. Außerdem gibt’s im Unternehmen „Offroad Hesch“ auch Camping- und Offroadzubehör. Der Geschäftsführer selbst ist begeisterter Camper und war mit Offroad-Fahrzeugen bereits in der Sahara, in Tunesien, den Karpaten und in Island. Neubauers Motto: „Wieso nur fünf Sterne, wenn man Millionen Sterne sehen kann?“ Das Interesse an derlei Urlaub hätte in der Pandemie zugenommen, sagt Neubauer. Jeder Kunde werde vor Ort beraten, erklärt der Offroad-Experte, hauptsächlich seien es Landrover Defenders, die umgebaut werden. „Für den Umbau, auch mit unseren eigens entwickelten Hub- und Aufstelldach muss man etwa vier Wochen einplanen.“ Seine Kunden kommen aus ganz Österreich und Deutschland. „Wir haben auch Kunden in Amerika und in Katar“, berichtet Neubauer stolz. Die bestellten Fahrzeuge, Schränke oder Ausstattungsgegenstände werden verschifft oder per Flugzeug zu den Kunden gebracht.