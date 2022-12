Christbäume, frisch aus dem Wald

Werbung

Die meisten Anbieter in der Region beginnen mit dem Christbaumverkauf am 8. Dezember, einer hat bereits begonnen: „Wir verkaufen bereits seit 2. Dezember“, sagt Josef Steinböck, der gemeinsam mit seinem Sohn Jürgen für den Christbaumschnitt und -verkauf zuständig ist.

Die Qualität der Bäumchen sei heuer hervorragend, weiß Josef Steinböck zu berichten. „Der Niederschlag im Bereich unserer Christbaumkulturen in Grabensee, Kogl und Habersdorf war heuer optimal.“ Der Grabenseer weiß, dass der für das gesunde Wachstum der Nadelbäume nötige Niederschlag nicht überall gepasst hat: „Ich weiß von befreundeten Christbaumbauern in Deutschland und in Dänemark, dass es dort viele gelb gewordene Christbäume gibt.“

„Heuer sind die Bäume ganz besonders schön“

Verkauft wird ab Hof in Grabensee und auf den Ständen in Maria Anzbach und Neuengbach, am Areal des ehemaligen Arbeiterheimes sowie neuerdings auch in Böheimkirchen, beim Billa, voraussichtlich bis 23. Dezember. „Wir schließen, sobald alle unsere Bäume weg sind.“ Weil dazu gekauft wird bei den Steinböcks nichts.

Bereits mit dem Christbaumverkauf begonnen wurde auch in Eichgraben. Bis 23. Dezember werden bei Christbaum Pfeiffer täglich ab 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit Nordmannstannen, Fichten, Föhren und Nobilis sowie Tannenreisig geboten, auch Wurzelbäume sind zu haben.

„Auch Kränze, Gestecke und Girlanden gibt es bei uns“, erklärt die Christbaum-Fachfrau. Kinder können sich am Spielplatz austoben. Messlatten werden hergeborgt. Der ausgesuchte Christbaum darf auch selbst umgesägt werden. Die vom langen Suchen unterkühlten Kunden dürfen sich dann am Lagerfeuer mit heißem Punsch aufwärmen. Und Kekserl gibt es obendrein.

„Und für Weihnachtsfeiern steht unsere große Holz-Hütte kostenlos zur Verfügung“, berichtet Pfeiffer. Die Verpflegung ist selbst mitzubringen, es kann aber auch ein Catering geordert werden.

Franz Breitenecker aus Großenberg, Kudlichstraße 1 startet mit dem Verkauf am 8. Dezember. Von Mittwoch bis Sonntag gibt es jeweils von 9 bis 17 Uhr frisch geschnittene Nordmannstannen aus dem hofeigenen Wald beziehungsweise aus Altlengbach. „Am 23. Dezember ist Schluss“, sagt er, und er schmunzelt: „Ich hatte auch schon eine Kundschaft, die sich nach Weihnachten einen Baum ausgesucht hat.“

Auf ihrem Hof in Schoderleh bieten Franz und Renate Janus Christbäume und Schmuckreisig an. „Den ganzen Tag über ist jemand da, bei dem man unsere Bäume erwerben kann“, berichtet Renate Janus. Die Nordmannstannen in Größen von einem bis zweieinhalb Metern werden immer frisch vom eigenen Wald geholt. „Wir haben aber auf Wunsch auch welche, die drei Meter oder darüber messen“, erklärt die Landwirtin.

