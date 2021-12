Christbäume frisch aus dem Wald

Auf vielen Verkaufsplätzen sieht man sie schon – meist noch gut in Netzen verpackt – die Christbäume. Auf einigen Verkaufsplätzen ist der Verkauf von Tannen, Fichten und Silberfichten bereits angelaufen, zumeist öffnen die Christbaumstände mit dem 8. Dezember. Nachdem es sich beim Christbaum um ein land- und forstwirtschaftliches Produkt handelt, ist der Verkauf nicht vom Lockdown betroffen. Es müssen jedoch FFP2-Masken getragen werden, und auch der Zwei-Meter-Abstand ist beim Christbaumkauf einzuhalten.

Familie Pfeiffer war bereits am ersten Adventwochenende mit dem Verkauf von Christbäumen beschäftigt. Im Eichgrabener „Christbaumwald“ der Pfeiffers werden wunschgemäß auch Sägen ausgehändigt und man kann, so man den besten aller Bäume gefunden hat, diesen selbst umsägen und ganz frisch nach Hause bringen. Auch Messlatten werden den im zwei Hektor großen Wald Suchenden mitgegeben, denn meist erscheinen Tanne, Fichte und Co. im dichten Tann neben Baumriesen viel kleiner als sie tatsächlich sind und passen dann nicht in die gute Stube.

Brigitta Klaus, die Schwester von Andrea Pfeiffer, hilft in Pfeiffers Christbaumwald in Eichgraben mit. Christine Hell

Wer nicht im Wald herumstiefeln möchte, kann sich auch am Verkaufsplatz der Pfeiffers in der Wienerstraße einen Christbaum besorgen. Und auch auf fünf Verkaufsplätzen in Wien.

Frisch aus dem Christbaumwald kommen auch die Nadelbäume bei Franz Breitenecker in Großenberg. Er sägt die Bäume auch im eigenen Wald, der sich etwas neben seinem Hof in Großenberg hoch über Altlengbach befindet, und verkauft diese Ab Hof.

Seit einigen Jahren gibt es auch am Hof von Franz und Renate Janus Nordmannstannen zu kaufen. „Wir haben die Bäume soeben geschnitten und bringen sie mit dem Traktor zu unserem Hof in Schoderleh 4“, berichtet Renate Janus. Der Wald ist per Auto nicht erreichbar, daher können die Christbäume letztendlich bequem im Hof der Familie besichtigt und gekauft werden.

Seit einigen Jahren bietet Josef Steinböck aus Grabensee seine prächtigen Bäume am Parkplatz gegenüber der OMV-Tankstelle in Tausendblum zum Verkauf an. Weitere Verkaufsstände gibt es daheim am Hof in der Hinterbachstraße 24 und in Maria Anzbach beim Unimarkt. Die Nordmannstannen stammen aus dem eigenen Wald und wurden Mitte November, in der richtigen Mondphase, geschnitten. „Damit sollen die Nadeln wunderbar halten“, sagt der Christbaumbauer.

„Keine Chance auf Unterstützung“

Andrea Pfeiffer hat durch den Lockdown, genauso wie im Vorjahr, viele Firmenkunden verloren, die sonst große bis riesige Christbäume für ihre Geschäfte, Eingangshallen oder Weihnachtsfeiern gekauft haben. Die Eichgrabener Christbaumanbieterin hofft auf die „Lebensretter“ wie sie die privaten Christbaumkäufer nennt. „Wir haben nicht die geringste Chance auf Unterstützung“, sagt Pfeiffer, denn ihre Sparte zähle zur Forstwirtschaft, „und auf die wurde offensichtlich vergessen“. Die meisten Briefe Pfeiffers an die Politik blieben bisher unbeantwortet.

2,5 Millionen Christbäume wurden im Vorjahr in Österreichs Wäldern geschnitten, etwa 90 Prozent der Österreicher hatten somit einen heimischen Baum in ihren Wohnzimmern stehen. Vor allem in Hinsicht auf Reduzierung von Transporten sollte auf den Kauf in und aus der Region geachtet werden. Mit der Herkunftsschleife der Arbeitsgemeinschaft der Christbaumbauern ist die kontrollierte Herkunft des Baumes vom heimischen Bauern garantiert. Jeder Baum ist vom Verkaufsort bis zum Acker beziehungsweise Wald rückverfolgbar. Die rot-weiß-rote Schleife zeigt, dass der Baum aus Österreich stammt, die blau-gelbe, dass es sich um einen Niederösterreichischen Baum handelt.