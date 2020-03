Die Theatergruppe "Die Lengenbacher" haben auf Hochtouren für ihre Aufführung „Die fidele Kurklinik“ geprobt. Am 20. März wäre Premiere gewesen. Aber die Aufführungen können aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen rund um das Corona-Virus nicht stattfinden, die Absage ist fix. Auch der in Neulengbach geplante Vortrag über den Jakobsweg entfällt. "Die Stadtgemeinde Neulengbach hat aufgrund der durch das Coronavirus bedingten Einschränkungen den Vortrag im Lengenbachersaal abgesagt", so die Information des Neulengbacher Seniorenbundes.

Zwischentitel: Musikschulkonzert abgeblasen

Abgesagt ist zum Beispiel auch das große Konzert der Musikschule Maria Anzbach-Eichgraben. In Kirchstetten ist der Auftritt von Topsy Küppers beim Kulturstammtisch abgeblasen. Obfrau Helga Panagl informiert: "Aufgrund der derzeitigen Lage und der Empfehlungen seitens der Regierung rund um das Coronavirus verschieben wir den Abend mit Topsy Küppers auf unbestimmte Zeit. Da wir nicht garantieren können, dass die Besucherzahl an diesem Abend die maximal erlaubten 100 Personen nicht überschreitet, sehen wir uns mit größtem Bedauern, aber in vollem Verantwortungsbewusstsein gegenüber unseren Mitmenschen, aber auch gegenüber der hochgeschätzten Künstlerin Prof. Küppers veranlasst, diesen Schritt zu setzen."