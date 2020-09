„Wir müssen damit leben“, sagt Bianca Pass, die Betreiberin des „Arioso“ in Neulengbach. Sie möchte sich bei der Wirtschaftskammer noch genau über die Verschärfung der Regeln informieren: „Es geht ja auch um den Datenschutz.“

Seit die Maskenpflicht in Lokalen wieder gilt und der Barbetrieb untersagt ist, hat Bianca Pass im Arioso ohnehin schon einen Besucherrückgang festgestellt. Sie rechnet mit einem weiteren Minus, wenn sie Gästelisten führen muss: „Nicht jeder Kunde möchte, dass ich alle Daten habe.“ Manchen Kunden sei die Bekanntgabe von Name und Telefonnummer zwar egal, aber andere würden ankündigen, dass sie dann nicht mehr ins Arioso kommen. „Die Leute sind jedenfalls nicht glücklich darüber“, fasst Bianca Pass zusammen. Doch sie betont: „Wenn wir alle zusammenhalten und uns an die Vorgaben halten, dann haben wir es schneller überstanden, als wenn wir uns querlegen.“

Gästerückgang wird befürchtet

Mit einem weiteren Besucherrückgang rechnet auch Gerhard Köcher vom Schutzhaus auf dem Buchberg. Durch den Entfall von Erstkommunionen, Firmungen und anderen Feiern hat er ohnehin schon weniger Gäste. „Es ist eine fade Geschichte. Aber wir können es nur auf uns zukommen lassen und den Gästen ins Gewissen reden. Ich kann ja nicht jeden einzelnen Gast kontrollieren, ob er die richtigen Daten angibt.“