Corona-Schulalltag: „Belastung wird man noch länger spüren“

„Die Lehrer sind bald am Zahnfleisch, es ist ein Wahnsinn“, sagt die Kirchstettener Volksschuldirektorin Michaela Gastecker. Vor allem das Chaos mit den Corona-Tests macht den Pädagoginnen und Pädagogen zu schaffen. „Am vergangenen Montag haben wir manche Ergebnisse gar nicht bekommen, manche verspätet. Es vergeht extrem viel Zeit damit, obwohl das vor Weihnachten gut funktioniert hat“, hält die Schulleiterin fest. Schüler und Eltern würden mit der Pandemie aber mittlerweile relativ gelassen umgehen.

Froh ist Michaela Gastecker, dass es puncto Infektionszahlen ruhig ist. In der Vorwoche waren weder Schüler noch Lehrer erkrankt. „Bei uns sind alle Lehrer geimpft, das ist sehr erfreulich“, so Gastecker. Was sie auch freut ist die Tatsache, dass seit Weihnachten alle Kinder im Präsenzunterricht sind. Alle Turnstunden finden im Freien statt, einmal pro Monat gibt es online eine Bücherei-Lesung, Musikstunden gibt es in Kooperation mit der Musikschule ebenfalls online.

Mit der Planung für das Sommersemester ist man noch vorsichtig. Dass es ein normales Halbjahr wird, glaubt die Direktorin nicht. Sie rechnet mit Erleichterungen erst im Mai und Juni. Ein Schulfest soll statfinden, wenn es nicht anders möglich ist, dann online.

Regina Skopeck, die Direktorin der Mittelschule Laabental ist froh, dass das Klima an der Schule trotz der Pandemie ein gutes ist. Was derzeit fehlt, ist Betreuung für Schülerinnen und Schüler, die unter der Situation besonders leiden. Ein „Hilferuf“ für eine Beratungslehrerin ist an die Bildungsdirektion ergangen. Foto: Klement

„Totales Chaos“ beim Testen ortet auch Regina Skopeck: „Gerade jetzt bräuchten wir PCR-Tests“, sagt die Leiterin der Neuen Mittelschule Laabental. Sie hofft, dass es jetzt bald wieder solide und vollständige Tests gibt. Insgesamt sei das Klima an der Schule aber gut. Skopeck ist froh, dass im auslaufenden Semester keine Klasse ins Distance Learning oder in Quarantäne musste, nur vereinzelt waren Lehrer oder Schüler daheim. Das Pädagogenteam ist bemüht, den Schulalltag wie sonst auch zu gestalten, auch Projekte werden durchgeführt. „Wir haben in der Schule viel Platz, das macht sich bezahlt. Wir können uns aufteilen“, so Skopeck.

Viel werde auch im Freien gemacht. Das Wintersemester sei insgesamt entspannter gewesen als das Halbjahr davor. Dennoch seien die Kinder mehr belastet als sonst. Das werde man in den nächsten Jahren noch spüren. Der Bedarf an psychologischer Betreuung steigt, doch die Beratungslehrerin, die sonst regelmäßig in die Schule kommt, ist vor drei Monaten ausgefallen. Die Schuldirektorin hat an die NÖ Bildungsdirektion geschrieben, denn Unterstützung werde unbedingt gebraucht wird. „Die Kinder haben ein Recht darauf.“

Hoffnung, dass Skikurs möglich ist

Jetzt wird gehofft, dass die Wintersportwochen im März stattfinden können. Projektwochen soll es im Juni geben. Und vielleicht ist auch eine Sprachwoche möglich, zumindest im Inland.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren