Das generelle Rauchverbot in der Gastronomie ist am 1. November in Kraft getreten. Viele zelebrierten zu Halloween noch „den letzten Tschick“ im Warmen, nun müssen Lokalbetreiber ihre Gäste zum Rauchen vor die Tür bitten. So passiert es auch beim Altlengbacher Kirchenwirt, dem Gasthaus Koberger. Silvia Koberger, seit ihrem 16. Lebensjahr im Familienbetrieb, sieht dieser neuen rauchfreien Ära mit gemischten Gefühlen entgegen. „ Ich sehe bereits jetzt weniger Stammkunden. Durch das Rauchverbot wird das Gasthaussterben weitergehen.“

Unbeeindruckt vom Rauchverbot ist Gerhard Pree vom gleichnamigen Gasthaus in Asperhofen. „ Viele Gäste sind sowieso Nichtraucher“, erklärt er. In seinem Gasthaus habe er 350 Sitzplätze, davon seien ohnehin nur 20 Raucherplätze gewesen. Das Rauchverbot stört Pree zwar nicht, allerdings fürchtet er, dass es zu Anzeigen wegen Ruhestörung kommen könnte. „Wenn 30 Personen draußen vor dem Lokal rauchen und sich dabei unterhalten, dann kann es laut werden“, sagt Pree. Es komme dann zu Anzeigen gegen ihn. „Nicht der, der laut war, wird angezeigt, sondern ich als Wirt und das ist nicht Teil meines Geschäftes“, gibt Pree zu bedenken.

„Die Umstellung hat überraschend gut funktioniert.“ Erich Kieberger vom „GuggiS“ in Neulengbach zum Rauchverbot ab 1. November

In Neulengbach haben bereits im Vorjahr einige Lokalbetreiber ihre Betriebe freiwillig auf „rauchfrei“ umgestellt: Wie berichtet gab es eine Initiative der Stadtgemeinde, die die Wirte zu diesem Schritt motivierte. Rauchen erlaubt war bis zuletzt im GuggiS. Wie gehen dort die Lokalbesucher mit der neuen Regelung um? „Einige sind nicht sehr erfreut, vielen ist es egal“, fasst Erich Kieberger die Reaktionen seiner Gäste zum kompletten Rauchverbot in der Gastronomie zusammen. Im „GuggiS“ in Neulengbach durfte bisher im Bar-Bereich geraucht werden, im hinteren, abgetrennten Lokalteil war Rauchverbot. Seit 1. November müssen die Gäste ins Freie, wenn sie eine Zigarette durchziehen möchten. Für Raucherplatzerl ist gesorgt.

Die Umstellung sei ohne Probleme über die Bühne gegangen, berichtet Kieberger am Sonntag auf Anfrage der NÖN: „Es hat überraschend gut funktioniert, das freut mich sehr. Die Leute waren eigentlich recht gut drauf. Und das Raumklima ist natürlich viel besser.“ Auf die Frage, ob bisher der Raucher- oder der Nichtraucherbereich mehr frequentiert war, antwortet der Lokalbetreiber: „Das ist tageweise ganz verschieden. An den Wochenenden ist eher im Raucherbereich mehr los, unter der Woche ist es oft auch umgekehrt.“ Wie sich das Rauchverbot für die Gastronomie insgesamt auswirken wird, ist schwer einzuschätzen. Das bestätigt auch Erich Kieberger: „Ein paar Gäste werden vielleicht wegbleiben, dafür kommen vielleicht neue Gäste dazu. Aber das wird man erst in einem halben Jahr oder Jahr sagen können.“ Eines ist fix: „Für den Arbeitnehmerschutz ist die neue Regelung besser.“

Keine große Umstellung war das Rauchverbot im Restaurant Zur Linde in Laaben. „Für uns war das nicht wirklich ein Problem, da wir schon vor über einem Jahr auf ein Nichtraucherlokal umgestellt haben“, erklärt Gerti Geidel. Höchstes am Vormittag oder am Nachmittag sei zum Kaffee manchmal geraucht worden. „Aber das war die Ausnahme.“ Die Gäste hätten auch nicht danach gefragt, ob sie rauchen dürfen.