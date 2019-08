Einen Porsche 356B Baujahr 1962 hat sich Norbert Sidak im Jahr 1983 zugelegt, einen VW Baujahr 1964 hat er 1984 einer Tante abgekauft. Für diese beiden Oldtimer hat er noch immer schwarze Taferl. „Solange ich lebe, bleiben sie. W8422 ist so eine schöne Nummer. Zu einem alten Fahrzeug passen die alten Nummerntafeln einfach gut“, sagt der pensionierte Bauingenieur, der in Neulengbach lebt und noch einen Wohnsitz in Wien hat.

Von „Nummernadel“ habe man früher gesprochen, schmunzelt Sidak, mit ein bisschen Protektion habe man niedrige Nummern bekommen.

„Wer noch alte Taferl hat, erregt damit heutzutage schon Aufsehen.“ Johannes Engelmann Obmann Traktoren-Oldtimerclub

Norbert Sidak war beruflich in ganz Österreich unterwegs. Als 1990 die Umstellung auf weiße Nummerntafeln kam, sprach er die Büroleiter seiner Firma darauf an, dass er gern schwarze Taferln hätte. Und so hat er es geschafft, von allen Bundesländern und von der Stadt Graz schwarze Autonummern zu bekommen, die jetzt in der Garage seines Neulengbacher Hauses stehen.

Insgesamt vier schön gepflegte Oldtimer hat Norbert Sidak: „Das Um und Auf ist das Erhalten. So ein Auto soll laufen. Stehen ist ganz schlecht. Mehr als tausend Kilometer im Jahr fahre aber nicht mit meinen Oldtimern.“

Obwohl rund die Hälfte der noch bestehenden alten Taferln auf landwirtschaftlichen Maschinen prangen sollen, kennt Johannes Engelmann, Obmann des Traktoren-Oldtimer-Club Wienerwald kaum jemanden, der noch „schwarz“ fährt. Wer doch noch alte Taferl hat, errege damit heutzutage schon Aufsehen: „Die Kennzeichen sind leider schon echt selten geworden. Bei uns im Club gibt es nur einen Anhänger, der sie noch hat“, erzählt der Maria Anzbacher.

NOEN Wenn Norbert Sidak mit seinem Oldtimer-VW ausfährt, steckt er die schwarzen „Taferln“ an Hinterndorfer

Einer, der noch ein altes Kennzeichen auf einem alten Traktor hat, ist der Neulengbacher Bürgermeister Franz Wohlmuth. Der pensionierte Landwirt erzählt schmunzelnd: „Das hat schon ein bisschen nostalgische Gründe. Das war der erste Traktor, der seinerzeit auf mich angemeldet wurde. Das war im Jahr 1972.“ Der Traktor habe damals 168.000 Schilling gekostet, kann sich Wohlmuth noch genau erinnern. Er fährt noch immer mit damit und sieht keinen Grund, warum er das Fahrzeug ummelden sollte.

Im Jahre 1988 wurde beschlossen, neue Kfz-Kennzeichen in Österreich einzuführen. Die ersten neuen Kennzeichentafeln wurden ab Mitte November 1989 in Tirol ausgegeben, bundesweit wurden ab 1. Jänner 1990 nur mehr neue Kennzeichentafeln ausgegeben.

1990 erfolgte die Umstellung auf weiße.