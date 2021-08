Ob für den Pool bei der Oma, für’s Freibad in der Stadt oder für den ersten Urlaub am Meer: Dass Kinder schwimmen lernen, ist ganz wichtig. In der Region Wienerwald wurden auch heuer wieder in allen drei Freibädern Schwimmkurse durchgeführt.

„Es ist super gelaufen“, berichtet Laurenz Retzl, der die Kurse im Freibad Neulengbach organisiert hat. Veranstalter ist der Turnverein Neulengbach. Fünf Trainer haben in Kleingruppen über 100 Kindern in 14 Tagen das Schwimmen beigebracht. Über das große Interesse freut sich auch Manfred Korntheuer von der Neukom, die das Bad betreibt: „Jeder Kurs war ausgebucht.“

In Altlengbach können schon seit rund zehn Jahren Kinder im Freibad schwimmen lernen. Anfangs waren die Kurse auf zwei Wochen aufgeteilt, eine für Anfänger und eine für Fortgeschrittene. „In den vergangenen Jahren wurde aufgrund der hohen Nachfrage Wochen aufgestockt“, so die Information der Gemeinde. In den ersten beiden Wochen finden die Anfängerkurse statt, in der dritten Woche wird mit den Fortgeschrittenen trainiert und in der letzten Woche ist die Gruppe meistens gemischt.

Auch heuer war die Nachfrage nach Schwimmkursen groß, insgesamt 60 Kinder haben im Juli gelernt, im Freibad ihre Bahnen zu ziehen.

Ertrinken ist immer noch eine der häufigsten Todesursachen bei Kleinkindern. Deswegen hat Sportpädagogin Barbara Grimmlinger die Schwimmschule „Schwimmchamps“ gegründet. Kurse bietet sie unter anderem auch im Wienerwaldbad in Eichgraben an. Grimmlinger ist es ein Anliegen, vielen Kindern das Schwimmen beizubringen, und zwar mit einer großen Portion Spaß. Und wenn die Kleinen dann die ersten Züge ohne Schwimmhilfe schaffen, dann ist die Freude groß.