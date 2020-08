Eine Überraschung gibt’s beim Verein Region Elsbeere Wienerwald: Leader-Managerin Christina Öhlzelt verlässt mit Ende Oktober „das Boot“. „Das geschieht aus rein privaten Gründen“, versichert Doris Hierstand, die Assistentin im Verein Region Elsbeere Wienerwald.

Knapp 1,9 Millionen Euro für Region gesichert

„Ich arbeite jetzt seit Juli 2018 für die Region“, schildert Christina Öhlzelt. Zu ihren Erfolgen zählt die Geschäftsführerin, dass zu 40 Projekten eine positive Fördergenehmigung erwirkt werden konnte. „Knapp 1,9 Million Euro wurden dadurch für die Region gesichert“, so Öhlzelt, „und weitere sieben Projekte, mit einer Fördersumme von insgesamt 175.000 Euro, stehen kurz vor der Genehmigung.“

Die Themenvielfalt der geförderten Projekte ist groß, gefördert wurde etwa die tiergestützte Ferienbetreuung von Kindern mit sonderpädagogischem Bedarf auf dem Sonnenkogelhof in Kirchstetten, der Umbau der Alten Gärtnerei in Eichgraben und die Neuauflage des Genussführers, welcher das zentrale touristische Werbemittel für die Region Elsbeere Wienerwald darstellt.

Auch die Stadtparkgestaltung in Neulengbach wurde unterstützt. „Wir befinden uns jetzt am Ende der aktuellen Förderperiode 2014 bis 2020 und sind auf einem sehr guten Weg, die uns zustehenden Mittel von insgesamt 2,67 Millionen Euro zu 100 Prozent abzuholen. Im Übergangsjahr 2021 wird es zusätzliche Fördermittel geben“, berichtet die Geschäftsführerin.

Managerin lobt Zusammenarbeit

Sie blicke auf intensive Jahre zurück, in der die Zusammenarbeit mit dem Regionsvorstand und dem Team hervorragend funktioniert hat, so die 36-Jährige, die im Bezirk Krems wohnt, und die sich freut, dass die Region nun mit Bürgermeisterin Karin Winter eine sehr engagierte neue Obfrau hat. „Ich bin überzeugt, dass auch in den kommenden Jahren mit dem selben Elan an der Entwicklung der Region Elsbeere Wienerwald weitergearbeitet wird“, so Öhlzelt.

Ab 1. Oktober soll es eine neue Managerin oder einen neuen Manager geben. Die Bewerbungsfrist ist bereits abgelaufen, ein Hearing mit den Kandidaten aus der Vorauswahl ist für 27. August angesetzt. Zahlreiche Bewerbungen soll es geben. „Auch von sehr hoch qualifizierten Personen“, verrät Öhlzelt.

Von der neuen Geschäftsführung des Vereines, die aus der Region kommen sollte, wird unter anderem die selbstverantwortliche Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategie, die Prozessbegleitung bei der Erstellung neuer lokaler Entwicklungsstrategien, selbstverantwortliche Dokumentation und die laufende Betreuung der Prozesse hinter der Regionsarbeit erwartet.