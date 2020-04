Am Freitag, 13. April, wird Wien von der Roten Armee befreit. In den kommenden vier Wochen folgt die schlimmste Zeit russischer Besatzung. Direktor Sehnal berichtet in der Kirchstettener Schulchronik über diese Wochen. Hier einige Auszüge:

„Am 13. April 1945 zwischen 15 und 16 Uhr drangen die ersten russischen Soldaten in den Ort Totzenbach ein. Die schussbereite Maschinenpistole in der Hand, schlichen sie vorsichtig an den Häusern entlang. Sie pochten an die Kellertüren und fragten, ob deutsche Soldaten wo versteckt seien. Ängstlich krochen die Bewohner aus ihren Kellern heraus. Frauen und Mädchen erzitterten beim Anblick der wilden Gesellen. Die Bevölkerung gab den Russen zu essen und zu trinken. Wien war am 13. April in die Hände der Russen gefallen. Genau am gleichen Tag hatte sich auch das Schicksal unseres Dorfes erfüllt. Die Leute atmeten erleichtert auf. . .

Chahrour Klara Mayer und Sohn Johann fanden kürzlich im Garten Reste eines deutschen Karabiners. Kriegsrelikte wie der zerschossene Helm kommen beiGrabungsarbeitenimmer wieder ans Tageslicht.

Die Kampftruppen der Russen gingen am nächsten Tag, dem 14. April , in Richtung Böheimkirchen weiter. Es kamen Scharen neuer Soldaten und mit ihnen begann für unser Dorf die Schreckenszeit. Alle Bauernhöfe wurden systematisch der Pferde, Kühe, Ochsen, Schweine und des Geflügels beraubt. Die Russen durchstöberten die Wohnungen vom Dachboden bis zum Keller. Mit langen Eisenspießen stocherten sie in den Gärten nach vergrabenen Sachen, klopften Mauern und Wände ab und schnüffelten in jeden Kachelofen hinein. Sie raubten Kleider, Wäsche, Schuhe, Nahrungsmittel, Radios, Fotoapparate, Matratzen, Bettzeug und Einrichtungsgegenstände. Polster und Tuchenten schleppten sie in die Schützenlöcher, die sie sich weich auspolsterten. Besonders hatten sie es auf Goldsachen und Uhren abgesehen. Manche Soldaten hatten auf jedem Arm zwei Uhren und auf jedem Finger einen Goldring. Wein und Schnaps wurde mit besonderer Vorliebe geraubt. Sie tranken sogar den Alkohol aus den Flüssigkeitspräparaten der Lehrmittelsammlung. Den ganzen Tag mussten die Frauen kochen und braten und die Russen lebten wie die Grafen. Nachts drangen die betrunkenen Soldaten in die Häuser und vergewaltigten die Mädchen und Frauen. Als Folge traten bald Geschlechtskrankheiten auf.

Die in der Gemeinde bei den Bauern beschäftigten russischen Kriegsgefangenen und ausländischen Zwangsarbeiter schlossen sich teilweise den herumstreifenden Russen an und beteiligten sich ebenfalls an Raub und Plünderung. Doch gab es auch viele Kriegsgefangene und Polen, die in diesen schweren Tagen treu zu ihrem Bauer standen, kein Versteck verrieten. . .

Das Beispiel, das die Russen durch ihre Plünderungen gaben, machte bald bei unserer Bevölkerung Schule. Während der verängstigte Dorfbewohner im Keller Schutz suchte, raubte ihm sein guter Nachbar die Wohnung aus. . .

Als die Russen über Böheimkirchen weiter vorgedrungen waren, legten sie an den Abhängen bei Hinterberg Erdbefestigungen in Form von Laufgräben oder Schanzen an. Männer und Frauen aus Totzenbach mussten diese Arbeiten durchführen. In der Früh wurden die Leute von Soldaten nach Böheimkirchen geführt. Abends durften sie wieder heimgehen. Am Heimweg wurden die Frauen von Russen manchmal vergewaltigt.

Kinder hatten am wenigsten Angst

Am wenigsten Angst in dieser Schreckenszeit hatten die Kinder. Sie brauchten keine Schule besuchen und hielten sich meist beim Soldatenvolk auf. Sie erhielten Geschenke und kein Russe tat einem Kinde etwas zuleide. An der Zivilbevölkerung kamen keine Morde vor. Ein einziger Toter war in Doppel zu beklagen.

Die gefallenen Russen wurden in den Ortsfriedhof gebracht und an der westlichen Friedhofsmauer in einem gemeinsamen Grab beigesetzt. Die gefallenen Deutschen wurden gleich an der Stelle, wo sie gefallen waren, begraben. Die Beerdigungsarbeiten führte die Bevölkerung durch. Insgesamt fielen in unserem Gemeindegebiet 21 Deutsche und 17 Russen.

Die Front hatte sich in einigen Tagen bis St. Pölten vorgeschoben. Nun wurde es in unserem Orte wieder etwas ruhiger. Die Russen zogen weiter und in einigen Tagen kamen wieder neue Soldaten ins Dorf. Es war durch mehrere Wochen ein ewiges Kommen und Gehen und ein dauerndes Rauben und Plündern. Die Ortsbewohner gingen wieder an ihre Arbeit. Die Bauern mussten ihre Felder bestellen. Manches Bauernhaus hatte ein Pferd, aber keinen Wagen, in einem anderen Haus war es wieder umgekehrt. So wurde halt gegenseitig ausgeborgt und in gemeinsamer Arbeit konnte die Frühjahrsbestellung doch so halbwegs durchgeführt werden.

Auf der Straße in Kirchstetten sah man lange Kolonnen gefangener deutscher Soldaten in Richtung Osten marschieren. Viele Österreicher waren unter ihnen und wanderten durchs Heimatland in eine bittere Gefangenschaft nach Sibirien. In einer dieser Gefangenenkolonnen marschierte auch der Bauer Franz Steinböck aus Doppel Nr. 7. Mit Wehmut blickte er nach Totzenbach hinüber und sah in der Ferne den Kirchturm herübergrüßen. Aber es gab kein Flüchten bei Tag. Erst in der Nacht gelang es ihm, bei Maria Anzbach den Russen zu entwischen und heimzukehren.“