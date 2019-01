Am BORG Neulengbach steht Ethik-Unterricht bereits auf dem Stundenplan. Drei ausgebildete Lehrerinnen unterrichten dieses Fach. „Die Themen kommen sehr gut an, weil sie auch gut zu unserem sozialen Schwerpunkt passen und die Lehrerinnen frei von konfessionellen Zwängen arbeiten können“, weiß Direktor Johannes Hiller. Ethische Themen quer durch alle Weltanschauungen und Religionen können behandelt werden.

„Die Jugendlichen bekommen dadurch eine objektive humane und humanitäre Sichtweise auf das Leben in seiner Gesamtheit“, meint der Neulengbacher Schulleiter. Durch den Unterricht sollen Schüler eine eigenständige, ethisch begründete Wert- und Handlungsorientierung entwickeln. Ein weiteres Ziel ist, dass Jugendliche gesprächsbereit und konstruktiv mit unterschiedlichen Lebensentwürfen und gesellschaftlichen Organisationsformen umgehen.

Das BORG Neulengbach ist eine von österreichweit 211 Schulen, die das Fach „Ethik“ bereits haben. In der Landeshauptstadt gibt es den Schulversuch an der HTL, dem BRG/BORG und der HAK. Wenn es nach ÖVP-Bildungsministers Heinz Faßmann geht, sollen alle anderen Bildungsstätten voraussichtlich im Schuljahr 2020/21 folgen. Für jene Schüler, die sich vom konfessionellen Religionsunterricht abgemeldet oder kein religiöses Bekenntnis haben, fällt dann die Freistunde weg, die sie im Moment genießen, während ihre Mitschüler über Glauben und kirchliche Traditionen lernen.

Freistunde als Grund für Abmeldungen

Direktor Hiller begrüßt diese Idee: Die Einführung des verpflichtenden Ethikunterrichts – für alle, die nicht in Religion gehen, komme dem Gerechtigkeitsempfinden der Schüler zugute. Auch viele andere Lehrer und Direktoren unterstützen den Vorschlag: „Ich kenne fast niemanden, der wegen des Inhalts nicht in Religion geht. Die Konkurrenz der Freistunde ist einfach zu stark“, liegt der Grund für die steigenden Abmeldungen vom Religionsunterricht für Armin Haiderer, Religionslehrer an der Tourismusschule (TMS) und Präsident der Katholischen Aktion, auf der Hand. „Ethik“ als verpflichtende Alternative könnte Abhilfe schaffen.

Viele empfinden vermehrte religiöse, moralische und ethische Bildung für Jugendliche als notwendig: Karin Scheibelreiter, Direktorin der Volksschulen Altlengbach, Brand-Laaben und Neustift-Innermanzing, spricht sich für das Fach „Ethik“ an allen Schulen aus. Ihre St. Pöltner Kolleginnen gehen sogar noch einen Schritt weiter: „In unserer zunehmend wertelosen Gesellschaft ist das wichtiger denn je“, meint die Direktorin des Gymnasiums in der Josefstraße Silvia Klimek. Auch SZE-Leiterin Sabine Geisberger ist überzeugt, dass „Jugendliche Ethik-Unterricht als Unterstützung auf ihrer Suche nach Werten brauchen“.

„Ethik-Unterricht kommt sehr gut an“

Und die wird, wie das Beispiel Neulengbach zeigt, auch gerne angenommen: „Der Ethik-Unterricht kommt sehr gut an, da die drei Lehrerinnen sehr engagiert und zeitgemäß mit den Jugendlichen arbeiten. Auch gibt es gemeinsame Projekte mit den Religionslehrerinnen, sodass oft gemeinsame Lehrausgänge und Workshops durchgeführt werden“, weiß Direktor Hiller.