Rund acht Tonnen Restmüll pro Monat entfernen die Stabrechen der Kläranlage in Markersdorf bei Neulengbach. Windeln und Wattestäbchen landen genauso im Abfluss wie Blechdosen oder Batterien. „Es kommt alles Mögliche daher“, berichtet Franz Hössinger, der Betriebsleiter der Kläranlage.

Ein Problem sind etwa auch Damenhygieneartikel und Feuchttücher, da diese Pumpen und Rohrleitungen verstopfen und somit erhöhten Wartungsaufwand oder Störungen verursachen, so Hössinger.

Beim Abwasserverband Anzbach-Laabental appelliert man an die Bürger, das WC nicht als Restmülltonne zu verwenden. „Fette und Öle gehören nicht ins Klo, sondern in den NÖLI, auch Speisereste stellen ein großes Problem dar. Sie locken Ratten und andere Schädlinge an“, betont Franz Hössinger. Auch Säuren und Laugen, Desinfektionsmittel, Lacke oder Kosmetikreste haben nichts in einem Abfluss verloren.

Auch dritte Zähne und Handys tauchen auf

Manche Dinge landen aber auch unbeabsichtigt im WC, so etwa dritte Zähne, Spielzeug, Handys oder Schmuck, welche leider nicht mehr oder nur mehr defekt geborgen werden können.

Beim Verband will man jetzt wieder die Öffentlichkeitsarbeit forcieren und die Bürger verstärkt darüber informieren, welche Probleme unsachgemäß entsorgter Müll in der Anlage verursacht.