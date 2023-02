Fastenzeit als Start für ein bewussteres Leben

Die einen verzichten von Aschermittwoch bis Ostern auf Alkohol, die anderen essen weniger Süßigkeiten oder Fleisch. „Prinzipiell ist es ganz gut, auf manche Dinge zu verzichten und mehr auf die eigene Gesundheit zu schauen“, sagt Carmen Crepaz.

Aber 40 Tage auf irgendetwas zu verzichten habe keinen nachhaltigen Effekt, wenn man den Rest des Jahres ungesund lebt, hält die Ernährungswissenschafterin und Mentaltrainerin fest. „Ich würde zum Beispiel nie empfehlen, komplett auf Zucker zu verzichten. Irgendwann kommt der Frust und der Heißhunger. Das Überessen ist vorprogrammiert.“

„Es ist langfristig besser, neue Gewohnheiten hineinzunehmen als gänzlich auf alte Gewohnheiten zu verzichten.“

Carmen Crepaz empfiehlt, die Fastenzeit für den Beginn einer nachhaltigen Umstellung der Ernährung und des Lebensstils zu nutzen. Man könnte sich zum Beispiel angewöhnen, auf Alkohol unter der Woche zu verzichten oder statt Cola mehr Wasser zu trinken. „Man kann sich auch vornehmen, nur zweimal pro Woche Fleisch zu essen und sich sonst pflanzlich basiert zu ernähren“, so die Ernährungsexpertin, die in Maria Anzbach eine Praxis betreibt und auch Online-Beratung anbietet.

Sie hält wenig davon, zu sagen dieses und jenes dürfe man nicht. Sinnvoller sei es sich zu überlegen, wie man die Ernährung optimieren kann, zum Beispiel, indem man mehr Gemüse und pflanzliches Eiweiß in den Speiseplan einbaut und auf ballaststoffreiche Getreideprodukte setzt anstatt auf nährstoffarmes Weißmehlgebäck. Kleinigkeiten umzustellen und diese beizubehalten sei ein guter Weg. „Es ist langfristig besser, neue Gewohnheiten hineinzunehmen als gänzlich auf alte Gewohnheiten zu verzichten.“

Und man sollte auf seinen Körper hören: „Essen, wenn man Hunger hat, und aufhören, wenn man satt ist.“ Wichtig ist auch regelmäßige Bewegung, zum Beispiel ein kleiner Spaziergang jeden Tag.

Eine sukzessive Umstellung der Lebensgewohnheiten bringe mehr, als von heute auf morgen alles ändern zu wollen. „Ein liebevoller Umgang mit dem eigenen Körper ist Voraussetzung für langfristiges Wohlbefinden und sollte sich nicht auf die Fastenzeit beschränken“, so Crepaz.

kbw Maria Anzbach lädt zu Erzählcafé zum Thema

Dechant Wilhelm Schuh sieht in der Fastenzeit die Chance, sich zu besinnen, sich zu überlegen, was im Leben nicht richtig läuft und diese Dinge zu ändern. In mancherlei Weise könne man einen Neuaufbruch schaffen: „Ein innerliches Auferstehen.“ Man könne auf manches verzichten und manche Dinge einfacher gestalten, betont der Geistliche.

Auch in den katholischen Bildungswerken der Diözese St. Pölten ist die Fastenzeit ein Thema. So lädt etwa das kbw Maria Anzbach zum ersten Erzählcafé´ zum Thema Fastenzeit am Sonntag, 5. März im Pfarrheim ein. Das kbw Kirchstetten-Totzenbach veranstaltet einen Vortrag mit Lesung mit dem Titel „Umarme das Leben – und die Seele wird frei“ mit Franz und Stephanie Schmatz am Dienstag, 14. März im Festsaal der Gemeinde Kirchstetten.

Gemeinsam mit dem kbw Ollersbach wird in der Fastenzeit auch eine Pilgerwanderung zur Wallfahrtskirche Maria Jeutendorf organisiert, informiert Christine Dill, die Leiterin des Katholischen Bildungswerks Kirchstetten-Totzenbach.

Pilgern in der Fastenzeit

Sie selbst möchte in der Fastenzeit auf gewisse Lebensmittel verzichten. Aber das ist nicht alles.

Christine Dill: „Auf die Dinge bewusster schauen.“ Foto: privat

„Man schaut auf Vieles bewusster. In meiner Situation ist insgesamt ein bewussteres Denken entstanden“, erzählt Christine Dill, die 2020 ihren Mann Johann verloren hat: Er ist an den Folgen einer Corona-Erkrankung verstorben.

Der Tod habe in ihrem Leben viel verändert: „Man schaut bewusster darauf, was wichtig ist und was nicht so wichtig ist.“

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.