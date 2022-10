Feierlaune kehrt mit Ballsaison zurück

„Welcome to the red carpet“ lautet das Motto beim Maturaball des Neulengbacher BORG, der am ersten Tag nach Faschingsbeginn über die Bühne geht.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Das Ballkomitee, bestehend aus Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen, bereitet einen unvergesslichen Abend für die Maturantinnen und Maturanten und alle Gäste vor. Begleitet werden sie dabei von den Lehrkräften Christina Herndlbauer, Sebastian Hiller und Verena Schifko. Veranstaltet wird der Ball vom Verein der Freunde des BORG mit Obmann Johannes Hiller. Für das leibliche Wohl sorgt Birgit Silberbauer von der Schülerei.

Bei den Feuerwehren stehen bereits einige Termine für Ballveranstaltungen fest. Den Anfang macht die Feuerwehr Neustift-Innermanzing, die im Vorjahr wegen Corona ihre Ballnacht ganz kurzfristig absagen musste. 350 Gäste waren zur Ballnacht in der Mittelschule erwartet worden. Doch die Sicherheit hatte Vorrang: „Wenn es einen Cluster gibt, gibt es 14 Tage keine Feuerwehr“, gab FF-Kommandant Martin Kugelberger vor einem Jahr zu bedenken. Jetzt freut man sich umso mehr auf die Ballnacht am 12. November. Die Feuerwehr Johannesberg wird am zweiten Samstag im Jänner feiern, die FF Raipoltenbach am letzten Freitag im Jänner. Die Feuerwehr Eichgraben lädt wieder zum Feuerwehrball in Altlengbach ein, und zwar am 28. Jänner. Und der Ball der Feuerwehr Dornberg-Geigelberg geht am 4. Februar über die Bühne. Wie Abschnittskommandant Richard Kraus festhält, findet die Terminsitzung der Feuerwehren Ende November statt: „Da werden wir dann alle Informationen über Ballveranstaltungen haben.“

In den Gemeinden Kirchstetten und Maria Anzbach sind derzeit noch keine Ballveranstaltungen gemeldet. Einige Termine stehen hingegen bereits im Ballkalender der Gemeinde Altlengbach fest. Den Auftakt macht hier der Ball des Kameradschaftsbundes NÖ am 19. November. Das Jahr wird dann mit dem traditionellen Silvestertanz am 31. Dezember beendet. Fleißig getanzt werden kann außerdem beim Seniorenball am 12. Februar, beim Discoball Revival der SPÖ Altlengbach am 18. Februar und beim Hausball des ÖKB am Rosenmontag, 20. Februar.

Fleißig das Tanzbein geschwungen werden kann auch in Asperhofen. Neben den Bällen der Feuerwehren gibt es am 7. Jänner den beliebten Jugendball und am 11. Februar den Seniorenball.

Heuer wieder geben wird es auch den Ball der Bälle in Brand-Laaben, „solange sich die Covid-19-Bestimmungen nicht ändern“, heißt es dazu aus der Gemeindestube. Dieser findet am Namenstag des Schutzpatrons der Holzhacker, dem heiligen Vinzenz, am 22. Jänner statt.

