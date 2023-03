Fit am Arbeitsplatz: Frisches Obst und mehr Bewegung

Die Anforderungen im Berufsalltag sind hoch. Was tun Unternehmen, damit ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fit im Job bleiben? Die NÖN hat nachgefragt, zum Beispiel im Pflegehaus St. Louise.

Leopold Ott: „Wichtig ist auch das Miteinander.“ Foto: Archiv

„Ein Job in der Pflege ist darauf ausgerichtet anderen Menschen zu helfen. Wenn sich Pflegekräfte tagtäglich um beeinträchtigte und ältere Mitmenschen kümmern, sollten sie aber nicht sich selbst vergessen. Daher braucht es hier spezielle Angebote. Unsere Mitarbeitenden sind unser höchstes Gut“, sagt Gerlinde Göschelbauer, Leiterin des Pflegeheimes in Maria Anzbach. In St. Louise gibt es daher konkrete Ansprechpersonen für die unterschiedlichsten Themen und dazugehörige Angebote. Diese reichen von ergonomischen Beratungen bis hin zu spirituellen Impulsen: „Wir geben Tipps zur Selbstfürsorge.“ Gesundes Essen und Zeit im Grünen stehen in St. Louise am Tagesprogramm. „Die rege Teilnahme an den Angeboten bestätigt, dass das Programm richtig und wichtig ist“, wird seitens der Pflegeeinrichtung festgehalten.

Bei der Raiffeisenbank Wienerwald gibt es bereits seit einigen Jahren Obst und Gemüse für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Bankstellen. „Diese Produkte erwerben wir von einem Biolieferanten aus der Region. Bezahlt wird dies vom Betriebsrat“, so die Info aus der Raiffeisenzentrale in Pressbaum. Kooperationen mit Fitnessstudios gibt es aktuell nicht. „Unser Betriebsrat sammelt allerdings viele Ideen und Anregungen auch hinsichtlich Gesundheit und wird diese auch mit unserer Geschäftsleitung diskutieren“, so Andrea Felber von Raiffeisen.

Vitamine für die Mitarbeitenden

Vitamine für die Mannschaft gibt es auch bei der Firma Hexatronic in Neulengbach, die die Rehau übernommen hat: „Einmal pro Woche gibt es Obst für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das war schon bei Rehau so. Das gibt es schon seit Jahren“, informiert Geschäftsführer Thomas Erb. Sportliche Angebote gibt es derzeit nicht. „Wir sind noch im Aufbau und schauen, was möglich ist“, so Erb. Was es gibt, ist ein Gesundheits-Check für das Team. Dieser wird im April angeboten und werde von der Belegschaft gut angenommen.

Im Neulengbacher Rathaus wurden schon vor Jahren einige Aktivitäten für die Mitarbeiter gestartet, berichtet Stadtamtsdirektor Leopold Ott. Die Stadt hat für ihre Initiativen sogar das Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsförderung bekommen. So hat es zum Beispiel Rückenschulungen oder eine Gesundheitsstraße für die rund 100 Mitarbeitenden der Neulengbacher Gemeinde gegeben. „In der Corona-Zeit mussten wir aber massiv zurückfahren“, so Ott. Was es derzeit gibt sind Impf-Aktionen, Walking-Runde und Betriebsarzt.

Bei der Tochtergesellschaft der Stadtgemeinde, der Neulengbacher Kommunalservice GmbH. wurde eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt. „Daraus ist einiges entstanden“, weiß Geschäftsführer Leopold Ott. So wurden zum Beispiel gemeinsame Geburtstagsfeiern oder auch Betriebsausflüge ins Leben gerufen. „Es geht auch um das Miteinander“, hält Ott fest.

Yoga und Wirbelsäulentraining

Das Gesundheitsprogramm von Spar steht auf den Säulen „Ernährung, Bewegung, Vorsorge und Sicherheit“ und brachte dem Konzern ebenfalls das Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsförderung. In der Spar-Zentrale St. Pölten gibt es eine Reihe von Angeboten von Yoga-Schnuppertrainings über Wirbelsäulengymnastik bis zu Shiatsu. Außerdem bietet Spar Vergünstigungen bei Fitnessstudios. In Zusammenarbeit mit der Caritas gibt es auch eine betriebliche Sozialberatung. „Mit diesem Angebot wird der Kopf frei von Sorgen und die Stabilität, Gesundheit und Leistungsfähigkeit gestärkt“, so Sprecher Hannes Glavanovits.

Der Unterradlberger Getränkekonzern Egger tut viel für die Belegschaft. So wird zum Beispiel auch auf gesunde Ernährung geachtet. Bei Egger stehen im eigenen Mitarbeiterrestaurant jeden Tag drei unterschiedliche Gerichte am Speiseplan. Zudem gab es im Zuge des Gesundheitsmanagements einen Kochkurs sowie Vorträge und Einzelberatungen mit einer Ernährungsberaterin. Auch für eine Fastenbegleitung schießt das Unternehmen seinen Mitarbeitenden finanziell zu.

Doch nicht immer fruchten Bemühungen des Arbeitgebers, muss XXXL-Lutz-St. Pölten Geschäftsführer Martin Lackner feststellen. „Heuer versuche ich, Massagen, in einem von uns zur Verfügung gestellten abgeschlossenen Raum im Möbelhaus, während der Arbeitszeit ein Mal pro Woche anzubieten.“

