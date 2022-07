Führungswechsel bei Volkshilfe

Werbung

Zu einem Führungswechsel kam es bei der Volkshilfe Regionalverein Wienerwald: Die bisherige Vorsitzende Edeltraud Mühlbauer aus Innermanzing hat ihr Amt wegen beruflicher Überlastung zurückgelegt, sodass eine Neuwahl notwendig wurde.

Zum neuen Obmann wurde bei der Hauptversammlung im Hotel Lengbachhof einstimmig der Neulengbacher Gemeinderat Günther von Unterrichter gewählt. Als Stellvertreter werden ihm Wolfgang Luftensteiner und Edeltraud Mühlbauer mit ihrer Erfahrung zur Seite stehen.

„Ich freue mich auf diese Aufgabe und werde die Zusammenarbeit mit allen sozialen Institutionen in der Region suchen,“ so der neue Volkshilfe-Regionalobmann. Er bedankte sich bei der scheidenden Vorsitzenden für ihre Tätigkeit und ihre Bereitschaft, auch weiterhin im Vorstand zu bleiben.

Eine besondere Ehrung für sein verdienstvollles Wirken gab es für den Eichgrabner Werner Füzer, der 16 Jahre lang als Obmann-Stellvertreter fungierte.Die Vizepräsidentin der Volkshilfe NÖ Heidemaria Onodi umriss in ihrem Referat die gesamte Palette an Dienstleistungen und Hilfsfonds, die die Volkshilfe zu bieten hat, und sicherte dem neuen Vorsitzenden und seinem Team jede mögliche Unterstützung zu.Die Funktion des Sozial-Ombudsmannes in der Volkshilfe Wienerwald hat nun Wolfgang Luftensteiner an Stelle des verstorbenen Erwin Willinger übernommen.

