Das Geheimnis ist gelüftet, der Gourmetguide Gault Millau hat wieder Hauben für exzellente Küchenleistungen vergeben. An der Spitze in der Region Wienerwald ist wieder das Landgasthof zur Linde mit einer Haube und 14 Punkten. Nach 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ist es schon die siebente Haube für das Geidel-Team.

„Natürlich freuen wir uns über die Haube, aber am wichtigstens ist uns, dass es unseren Gästen schmeckt“ so Hausherrin Gerti Geidel. Die Auszeichnung sei Ansporn, jedes Jahr etwas kreativer zu werden und Neues auszuprobieren“, sagt Chef Robert Geidel, der gemeinsam mit Köchin Regina Waldherr und Lehrling Philipp Vizi in der Küche des Landgasthofs aufkocht.

Geidels Erfolgsrezept: „Nur aus ehrlich erzeugten Grundprodukten lassen sich gute Gerichte zaubern, vieles kommt dabei aus dem eigenen Garten. Außerdem arbeiten wir eng mit regionalen Produzenten zusammen.“

Den Testessern hat im Laabener Familienbetrieb gefallen „dass man hier wirklich ambitioniert bekocht wird. Das reicht von dreierlei hausgemachten Brotsorten beim Gedeck bis hin zu Cake-Pops und Macarons zum Kaffee. Man spürt den Anspruch in der Qualität und Provenienz der Zutaten ebenso wie bei der erfreulicherweise auch Halbflaschen aufweisenden Weinkarte.“

Der kreative Ehrgeiz der Umsetzung „galoppiere“ auf den Tellern gelegentlich ein wenig davon, so war den Verkostern bei der dänischen Wildgarnele das Erdäpfelnest mit Gurkenspaghetti zu dominant. Uneingeschränkt begeistern konnten das Tatar von der Bachforelle und die opulente Schokolademousse.

Knapp an der Haube vorbeigeschrammt ist David Orsag vom Weingartl in Neulengbach mit 12,5 von 20 Punkten. Lob gibt’s für die Rindsuppe mit Kaspressknödel, das Rindsfiletsteak mit Kartoffelpüree im Schälchen, Balsamico-Rotwein-Zwiebeln und karamellisierten Karotten. „Ebenso überzeugend ist das Lammrückenfilet mit Schafkäse-Kräuter-Kruste“, so die Bewertung von David Orsags Kochkünsten. Das Outfit der freundlichen Bedienung war dem Gault Millau-Team etwas zu leger. „Summa summarum ist ein Besuch im Weingartl die Reise nach Neulengbach wert, weil man hier zu fairen Preisen kulinarisch einiges geboten bekommt.“