Geld vom Bund für hohe Impfquote: Prämie sorgt nicht nur für Freude

Gemeinden, die eine Impfquote von über 80 Prozent erreichen, können sich über Geld vom Bund freuen. Bundeskanzler Karl Nehammer nannte konkrete Zahlen am Beispiel eines 3.000-Einwohner-Ortes: Sind 80 Prozent der Bürger geimpft, bekommt die Gemeinde 30.000 Euro, bei einer Impfquote von 85 Prozent 60.000 Euro, bei 90 Prozent 120.000 Euro. Auch eine Impf-Lotterie wird eingeführt.

Unter den acht Wienerwald-Orten hat Maria Anzbach die höchste Prämienquote (Impfungen je Bevölkerung ab 5): Am Montag lag die Quote bei 82,34 Prozent. Damit hat die Gemeinde Anspruch auf eine Prämie des Bundes. Brand-Laaben hat die niedrigste Quote. Von der „Belohnung“ für Gemeinden, in denen die meisten geimpften Menschen leben, halten die Bürgermeister beider Gemeinden wenig.

Der Brand-Laabener Ortschef Hermann Katzensteiner erklärt auf NÖN-Anfrage: „Ich finde jeden Anreiz für die Bürger für eine Impfung in Ordnung. Aber dass man die Gemeinden auseinanderdividiert, halte ich nicht für gut.“ Er hat keine Freude mit dem Vorstoß des Bundes: „Dann heißt es, in der einen Gemeinde sind die braven Bürger, und in der anderen sind die bösen Bürger daheim.“ Eine Erklärung, warum in Brand-Laaben die Impfquote nicht höher ist, hat der ÖVP-Bürgermeister nicht. Dreimal war der Impfbus schon da, am 30. Jänner kommt er wieder. „Man kann nicht mehr machen, als Impfungen anzubieten“, so Katzensteiner. Er zeige aber sicher nicht mit dem Zeigefinger auf Bürger, die sich nicht impfen lassen.

Die Maria Anzbacher ÖVP-Bürgermeisterin Karin Winter hält Impfprämie und Lotterie für Geldverschwendung. Auch sie betont, dass sie alle zielgerichteten Schritte zur Bekämpfung der Pandemie begrüßt. Die Impfung sei das wichtigste zur Verfügung stehende Instrument. „Ich lehne allerdings das Verpacken von Gesundheitsmaßnahmen in eine geldverschwenderische Lotterie ab“, hält die ÖVP-Ortschefin fest: „Impfkampagnen sollten sich auf eine faktenbasierte Aufklärung stützen.“ Davon, ein Glücksspiel als Werbemittel einzusetzen, hält Karin Winter nichts.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren