Die Gemeinden Neulengbach und Asperhofen bieten ab 25. Jänner in Kooperation mit der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Neulengbach kostenlose Antigen-Schnelltests an. In Neulengbach wird im Lengenbacher Saal eine Teststraße aufgebaut, Testmöglichkeit besteht Montag, Mittwoch, Samstag von 9 bis 11 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr und Freitag von 17 bis 19 Uhr. Voranmeldung ist ab 25. Jänner unter www.testung.at erbeten. Alle Infos: www.oerk.at/coronatest-neulengbach.

Zwei Termine in Asperhofen

In Asperhofen werden Corona-Schnelltests im Sitzungssaal der Gemeinde am Montag von 16 bis 18 Uhr und am Freitag von 15 bis 17 Uhr angeboten. Um die Wartezeiten so kurz wie möglich zu halten, wird um Anmeldung ersucht: Gemeindeamt Asperhofen, 02772 58295-16Online-Anmeldung.

Eichgraben startet früher

Wie berichtet startet die Gemeinde Eichgraben bereits am Freitag mit einer Testaktion in Kooperation mit der Rettungsstelle Eichgraben, und zwar jeden Freitag von 15 bis 17 Uhr und jeden Dienstag von 8 bis 10 Uhr. Voranmeldung ist erforderlich: 02773 44600.