Geteilte Meinungen zur Vier-Tage-Woche

Vier Tage arbeiten, drei Tage frei: Was sich manche Arbeitnehmer wünschen, ist für manche Unternehmer undenkbar, für andere durchaus vorstellbar. Auf die Frage der NÖN, ob eine 4-Tage-Woche in der Firma Hexatronic in Neulengbach vorstellbar ist, antwortet Geschäftsführer Thomas Erb: „Das ist derzeit überhaupt kein Thema bei uns.“

Auch im Pflegebereich dürfte die 4-Tage-Woche schwer machbar sein, wie eine Anfrage der NÖN im Pflegezentrum Clementinum zeigt: „Im Haus der Barmherzigkeit ist es uns seit vielen Jahren ein großes Anliegen, die Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Dienstplangestaltung zu berücksichtigen. Unsere Mitarbeiter können zwischen verschiedenen Beschäftigungs- und Dienstzeitmodellen wählen“, sagt Pressesprecher Robert Schafleitner.

Durch diese unterschiedlichen Dienstzeitmodelle sowie Nacht- und Wochenenddienste könne in der Pflege nicht von einer klassischen 5-Tage-Woche gesprochen werden. Im Pflegebereich geht es um die Betreuung von vulnerablen Menschen. „Die Kontinuität dieser Betreuung muss selbstverständlich gewährleistet werden. Entsprechend müsste bei einer 4-Tage-Woche – je nach deren Rahmenbedingungen und Ausgestaltung – auch mehr Pflegepersonal angestellt sein, um die bestmögliche Betreuung sicherzustellen“, so Schafleitner.

Für Wilhelm Trumler, Geschäftsführer von Würth Österreich, ist die Vier-Tage-Woche vorstellbar. Foto: WürthÖsterreich

Ist in einem Betrieb wie dem Gemeindeamt eine 4-Tage-Woche denkbar? Der Neulengbacher Bürgermeister Jürgen Rummel meint, dass gerade die Gemeinden flexibel sind und eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen. Man müsse offen sein für solche Dinge, auch wenn es nicht immer eine einfache Sache sei: „Der Wunsch für kürzere Arbeitszeiten ist immer wieder da. Die Work-Life-Balance ist in den Köpfen der Menschen. Betriebe müssen sich danach richten. Es ist eine Veränderung im Gange.“ Die Stadtgemeinde Neulengbach sei sehr familienfreundlich und biete verschiedene Teilzeitmodelle an, so der Bürgermeister.

Geschäftsführer Wilhelm Trumler von Würth Österreich in Böheimkirchen kann sich eine 4-Tage-Woche für den Betrieb vorstellen. „Für eine gute Work-Life-Balance setzen wir bei Würth auf zeitlich und örtlich flexibles Arbeiten. Wir stehen daher auch einer 4-Tage-Woche offen gegenüber.“ Um die tägliche Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden dennoch nicht zu erhöhen, müsste bei diesem Modell die Arbeitszeit entsprechend angepasst werden, könnte sich Trumler als Lösung vorstellen. Prüfen will das Arbeitszeitmodell auch Spar, „weil wir für alle Arbeitssuchenden ein attraktiver Arbeitgeber sein wollen“, führt Sprecher Hannes Glavanovits aus. Er gibt aber auch zu bedenken, dass die Geschäftsabläufe im Lebensmittelhandel nur schwer mit einer 4-Tage-Woche vereinbar wären.

Nur, wenn es keine Verkürzung der Arbeitszeit, sondern eine Umverteilung ist, hält Thomas Salzer, der Geschäftsführer der Salzergruppe in St. Pölten, die Umsetzung in einigen Bereichen für denkbar. Es müsse aber zur Organisation passen. „Wenn Kunden an Tag 5 etwas wollen, können wir uns nicht leisten nicht da zu sein.“ Eine Verkürzung der Arbeitszeit hält Salzer für nicht sinnvoll, da es in vielen Bereichen Personalknappheit gebe. „Österreich hat unter den Industrieländern in der EU bereits so ziemlich die höchsten Arbeitskosten, steigt der Abstand zu anderen Ländern weiter, wird es hier irgendwann keine wertschöpfende Produktion geben.“

