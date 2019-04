„Sturm mit bis zu 70 km/h von 26. April, 19 Uhr, bis 27. April, 2 Uhr!“ - so lautete die ZAMG-Unwetterwarnung für den Wetterdienst der Stadtgemeinde Neulengbach am vergangenen Freitag kurz nach 9 Uhr: Über die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik bekommt die Stadtgemeinde Informationen über Unwettergefahren. Im Fall des Falles werden öffentliche Bereiche, wo etwas passieren könnte, gesperrt.

Ob Schwimmteich oder Wanderweg, Spielplatz oder Radweg – für öffentliche Freizeitbereiche sind die Gemeinden verantwortlich und im Falle eines Unfalls haftbar. „Wir sind total sensibilisiert, was diese Dinge anbelangt“, hält der Neulengbacher Bürgermeister Franz Wohlmuth fest. Am Gemeindeamt ist genau geregelt, wer für welche Bereiche zuständig ist und welche Maßnahmen bei Gefahren zu setzen sind.

Im Winter vor zehn Jahren wurde eine Neulengbacherin auf dem Radweg zwischen Sturmbrücke und Sportplatz schwer verletzt. Sie war von einem Ast getroffen worden, der unter der Schneelast abgebrochen war. „Seither sind wir doppelt sensibilisiert, weil wir wissen, was passieren kann“, sagt Wohlmuth.

Bei Sturm werden in Neulengbach zum Beispiel der Schlosspark, die Danckelmannallee oder teilweise die Radwege gesperrt. Dass nach Überschwemmungen auch Radweg-Unterführungen gesperrt werden, weil sie verunreinigt sind, habe schon zu manchem bösen Anruf geführt, erinnert sich der Neulengbacher Stadtchef: „Manche Leute haben für solche Maßnahmen kein Verständnis, aber es gibt ein gewisses Gefährdungspotential, wenn noch Sand in der Unterführung liegt. Manche glauben, wir machen das, weil wir lustig sind, aber das ist schon auch eine Haftungsfrage.“

Wohlmuth ortet zunehmend amerikanische Verhältnisse auch hierzulande. Im Falle eines Unfalls werde sofort versucht, einen Schuldigen zu finden, die Eigenverantwortung rücke immer mehr in den Hintergrund: „Das hat man zum Beispiel auch bei der Kuh-Geschichte in Tirol gesehen.“ Ein Bauer wurde ja zu einer hohen Geldstrafe verurteilt, weil eine Deutsche an den Folgen einer Kuh-Attacke auf der Alm im Stubaital gestorben ist.

Der Naturteich in Neustift-Innermanzing ist zwar öffentlich zugänglich, die Gemeinde haftet aber bei Problemen nicht. Amtsleiter Andreas Grübl erklärt: „Wir sind nur für die Baulichkeiten verantwortlich, sonst hat die Gemeinde keine Haftung. Das ist eine natürliche Anlage und kein Bad, wir haben auch keine Aufsicht und müssen auch die Wasserqualität nicht belegen.“ Sehr viel Wert gelegt wird in der kleinen Laabental-Gemeinde auf die Sicherheit von Spielgeräten: „Die Spielplätze werden einmal jährlich vom TÜV geprüft. Auch die Spielgeräte im Kindergarten und in der Volksschule werden überprüft“, berichtet Grübl.

Gröbere Schwierigkeiten mit der Haftung im öffentlichen Raum hatte man auch in Altlengbach noch nicht, wie Bürgermeister Michael Göschelbauer bestätigt. „Ein Risiko gibt es natürlich immer, aber das muss man sich dann von Fall zu Fall anschauen“, meint Göschelbauer. In Altlengbach gab es hauptsächlich Probleme wegen gefährlichen Straßenverhältnissen im Winter sowie Fahrbahnschäden.

„Bis zu einem gewissen Grad ist schon jeder selbstverantwortlich“, meint der Altlengbacher Ortschef. Schwierigkeiten an den Mountainbike-Strecken hat es in der Gemeinde bisher wenig gegeben. „Grundsätzlich kann immer etwas passieren, wichtig ist, dass eine Ausgewogenheit zwischen öffentlicher Hand, Freizeitsuchenden und Grundstücksbesitzern herrscht“, erklärt Göschelbauer.