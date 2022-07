Heißer Sommer: Des einen Freud‚ des andern Leid

Werbung

Während die einen die heißen Juli-Tage im Freibad genießen, ist für andere die Hitze eine Belastung. „Das ist schon eine Herausforderung“, sagt etwa Andreas Weber, der in Ober-Wolfsbach eine Dachdeckerei und Bauspenglerei betreibt. „Bei der schweren Arbeit auf dem Dach kommt man ans Limit“, so Weber.

„Man kommt ans Limit“, stellt Dachdeckermeister Andreas Weber fest. Foto: Archiv/Hell

Pause machen und viel trinken sei natürlich wichtig. Die Mitarbeiter haben von der Firma Kopfbedeckungen und Sonnenbrillen bekommen. Die Arbeitszeiten in die früheren Morgenstunden zu verlegen sei nicht möglich: „Das wäre wegen des Lärms ein Problem mit Nachbarn“, so Andreas Weber.

Nach den anstrengenden Tagen bei Temperaturen weit über 30 Grad können sich der Chef und seine Mitarbeiter jetzt auf eine Pause freuen: Die Firma Weber macht Urlaub.

Gut besucht an den heißen Tagen ist das Neulengbacher Freibad. Über 1.000 Badegäste kommen an einem heißen Tag ins Bad, bisheriger Spitzenwert heuer waren 1.700 Besucher, informiert Manfred Korntheuer. Sieben Bademeister sind im Einsatz, in ihrer Hütte finden sie etwas Schutz vor der Sonne.

Der Kreislauf und das Atemsystem werden bei Hitze auf eine ordentliche Probe gestellt. Wie Bezirksärztevertreter Andreas Barnath betont, ist die direkte Sonneneinstrahlung um die Mittagszeit – von 11 bis 15 Uhr – zu vermeiden.

„Bei unvermeidbaren Tätigkeiten ist in dieser Zeit auf einen hohen Sonnenschutz und neben der ausreichenden Trinkmenge auf eine entsprechende Kopf- und Hautbedeckung zu achten, um Hitzschläge zu verhindern“, hält der Mediziner fest.

Bekannt ist vielen Leuten, dass Menschen in der kalten Jahreszeit erfrieren können, weniger bekannt sei eine kleinere Spitze in der Sterblichkeit, die es seit jeher auch im Sommer bei Hitzeperioden gibt, so Barnath: „Das Hauptproblem der Hitze ist meist die fehlende Abkühlung in der Nacht. Diese sogenannten tropischen Nächte verhindern einen erholsamen Schlaf und gefährden daher auch das Herz/Kreislaufsystem.“

Keine Probleme in der Landwirtschaft

In der Landwirtschaft sei das Sommerwetter bis jetzt noch kein Problem, sagt Bezirksbauernratsobmann Michael Göschelbauer: „Bis jetzt passt es halbwegs. Im Vergleich zu anderen Gegenden brauchen wir uns nicht zu beklagen. Die Trockenheit ist bei uns noch nicht so tragisch. Die Ackerfrüchte sind zu ernten, da passt das Wetter super.“

Auch von Problemen mit dem Grundwasser sei ihm bis jetzt nichts bekannt, sagt Göschelbauer: „Der Regen Anfang Juli war gut.“

