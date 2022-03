„Ich fühl‘ mich noch gar nicht so alt“: FF-Abschnittschef Gruber geht

Seit über 40 Jahren ist Franz Gruber bei der Feuerwehr aktiv. Rasch wurde er nach seinem Eintritt bei der Feuerwehr Unter-Oberndorf 1981 Verwalter, wenige Jahre später Kommandantstellvertreter, Kommandant, Unterabschnittskommandant, KHD-Bereitschaftskommandant-Stellvertreter, KHD-Bereitschaftskommandant, Abschnittskommandantstellvertreter und schließlich Abschnittskommandant. Letztere Funktion übte er sechs Jahre aus.

Ende März wird er 65 Jahre alt. Laut Feuerwehrgesetz muss er nun seine Funktion zurücklegen und damit in den Reservisten-Stand übertreten.

„Eigentlich wollte ich schon bei der letzten Wahl aufhören, aber pandemiebedingt wäre ein Wechsel wohl schwierig gewesen, also habe ich noch weitergemacht“, erklärt Gruber. Jetzt ist es aber so weit. „Eigentlich fühl‘ ich mich noch gar nicht so alt, aber das Feuerwehrgesetz sieht das so vor“, sagt der ambitionierte Feuerwehrmann aus Unter-Oberndorf.

Während der über 40-jährigen Feuerwehr-Tätigkeit hat Gruber viel erlebt. Neben Großeinsätzen im eigenen Abschnitt – wie etwa beim Absturz eines Baggers, bei dem zwei Personen ums Leben kamen – sind ihm auch Katastropheneinsätze – wie etwa das Hochwasser im Kamptal – in Erinnerung.

Erfreut ist der scheidende Abschnittskommandant vor allem über die Aktivitäten der Feuerwehr-Jugend. „Es macht mich stolz, wenn ich Kameraden sehe, die bei der Feuerwehr-Jugend angefangen haben und heute als Führungskräfte in den Feuerwehren aktiv sind.“

Stellvertreter wird als Nachfolger vorgeschlagen

Beim Abschnittsfeuerwehrtag am Freitag, 11. März, in Neulengbach wird Franz Grubers Nachfolger gewählt. Bis eine Woche vorher können Vorschläge, wer die Funktion übernehmen soll, eingebracht werden. Bislang wurde Grubers Stellvertreter Richard Kraus von der Feuerwehr Raipoltenbach vorgeschlagen, der seit mehreren Jahren einen guten Einblick in die Arbeit im Feuerwehrabschnitt hat.

Kraus‘ Platz soll in weiterer Folge Rupert Bauer von der Feuerwehr Johannesberg einnehmen. Gruber wünscht sich jedenfalls, dass alles friktionsfrei über die Bühne geht.

